Identificado em imagens próximo à menina assassinada é liberado pela PC

Reconhecido pelo próprio filho em gravação em que aparece próximo a Bárbara Victória prestou depoimento nesta terça (2)

A Polícia Militar (PM) ouviu um homem suspeito de envolvimento na morte da menina Bárbara Victória, de 10 anos, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Porém, após prestar depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), ele foi liberado.

A PM chegou até o suspeito depois de identificar vídeos de câmeras de segurança que mostram um homem caminhando ao lado de Bárbara. Ele chega a gesticular na direção da menina.

Vizinhos indicaram que o homem que aparece nas imagens é um morador da região de 50 anos. Durante o depoimento, o vídeo teria sido mostrado ao homem – em um primeiro momento, ele negou que fosse ele na gravação.

Entretanto, o filho do suspeito acabou identificando-o nas imagens. De acordo com o registro policial, ele disse: “amo o senhor, pai, mas não posso negar que no vídeo que é o senhor”.

Isso gerou imensa suspeita e os policiais decidiram ir até o lote onde ele mora. Na entrada da casa, a polícia encontrou uma sacola de pão semelhante à que a criança estava segurando antes de desaparecer.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a polícia perguntou se ele havia comprado o pão e ele confirmou. Mas, não soube precisar o horário que foi até a padaria no último domingo (31).

Família da vítima reconheceu o suspeito

À polícia, a mãe de Bárbara Victória relatou que conhece o suspeito. De acordo com ela, o homem foi à casa da família para dar manutenção no sistema de energia elétrica. De acordo com a PM, após ser indagado, o confirmou que conhecia a mãe da criança e a vítima, mas disse que não está envolvido com o crime.

Entenda o caso

O corpo de Bárbara Victória foi encontrado nessa manhã de terça-feira (2) em um campo de futebol, no bairro Pedra Branca, em Justinópolis, também em Ribeirão das Neves. A criança estava amordaçada e vestia uma camisa do Atlético. A roupa de baixo de Bárbara havia sido retirada e há suspeita de que ela tenha sofrido violência sexual.

A criança de 10 anos desapareceu no último domingo (31). Ela tinha sido vista pela última vez na rua Sete, no bairro Landi, mas a família mora no bairro Mantiqueira, na mesma cidade. O pai da menina afirmou à polícia que Bárbara saiu de casa às 17h para buscar pão – o trajeto duraria cerca de cinco minutos. Bárbara não voltou para casa e os pais começaram a procurá-la.

Com Itatiaia.com.br