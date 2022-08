Tráfico de drogas: PM apreende grande quantidade de maconha, em Sete Lagoas. Dois foram presos

Na terça-feira, 2, durante patrulhamento noa bairro Jardim dos Pequis, em Sete Lagoas policiais Militares da Tático Móvel receberam informações da equipe de inteligência da 19ª RPM de que grande quantidade de drogas fora recebida no bairro Jardim dos Pequis por traficantes e que seria preparada para a venda.Após operação as guarnições conseguiram abordar o local e obtiveram êxito na prisão do autor de 29 anos e na apreensão das droga.Um suspeito foi preso sendo apreendida 10 barras de maconha (aproximadamente 10kg)

Na mesma data, no bairro São José policiais militares localizaram e abordaram o denunciado que franqueou a entrada da guarnição na residência para averiguação, durante as buscas, no guarda roupas do denunciado, foi encontrado 01 balança de precisão e 01 barra grande de substância análoga a maconha, além da quantia de R$ 67,00 no bolso do autor.