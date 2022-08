Lucas Oliveira projeta jogo com Tombense e tira ‘culpa’ de Edu por jejum de gols no Cruzeiro

Um dos pilares do time formado por Paulo Pezzolano, o zagueiro Lucas Oliveira espera uma partida complicada contra o rival mineiro. Ele destaca que o Cruzeiro vai jogar da mesma forma para manter os 100% de aproveitamento em casa.

“A gente sabe que vai ser um jogo bastante difícil, como foi o primeiro. A gente vem assistindo o crescimento da equipe do Tombense, sabe que tem ótimos jogadores. Mas dentro de casa, nós somos fortes, vamos manter nosso estilo de jogo, que é bastante agressivo, e vamos tentar sair com o resultado positivo”, ressaltou.

Na última rodada, o time celeste ficou no empate sem gols com o Brusque, fora de casa. Marcar gols não tem sido uma das tarefas mais fáceis da Raposa. Edu, artiheiro da equipe no ano, amarga uma seca de dez partidas sem balançar as redes adversárias. Oliveira, no entanto, jogou a responsabilidade para todo o time.

“O Edu é um cara muito importante pra gente, ele não ajuda só fazendo gol. Ele marca, dá assistência. Então, acho que essa fase logo passa, logo logo ele faz um gol. A gente pode ajudar mais ele. É como eu sempre falo, o ataque já começa no Rafa (Cabral) e a defesa já começa no Edu. Não é culpa só dele, acho que a gente também tem uma parte de culpa nisso. Mas nós estamos tranquilos em relação a isso, a gente sabe que vai sair no momento certo e que, sem nervosismo, vai dar certo”, enfatizou.

