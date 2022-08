As opções de Cuca para ganhar do Palmeiras

Estatística pode não ganhar jogo mas, na hora da decisão, vale tudo. E o retrospecto das últimas partidas é positivo para o Atlético, que não perde há seis jogos para o Palmeiras. São duas vitórias e quatro empates. Ou seja, o Galo nunca foi derrotado com o português Abel Ferreira no comando dos paulistas.

Cuca terá que mexer no time. Allan, suspenso, não joga e deve ser substituído por Otávio. O Galo tem duas dúvidas. Arana sentiu a coxa esquerda e a tendência é que Dodô ocupe a lateral esquerda. Outra opção é o jovem Rubens. Zaracho, que não viajou para Porto Alegre, no fim de semana, também pode desfalcar a equipe e quem pode jogar é Vargas. O chileno, aliás, fez o gol do empate por 1 x 1, no Mineirão, na Libertadores 2021. Mas essa definição do time só será conhecida mesmo no vestiário, quando a escalação for divulgada. O Atlético treinou nesta terça-feira e não deu qualquer pista de quem vai jogar.

No Palmeiras, a única ausência será o atacante Rony. Ele já está recuperado de uma lesão na coxa esquerda, mas não veio para Belo Horizonte. O zagueiro atleticano Júnior Alonso, que terá de parar um dos ataques mais fortes do país, está ciente dos desafios que vai enfrentar no Mineirão. “Sabemos que o Palmeiras é um time reativo, joga muito no contra-ataque, tem jogadores de muita velocidade, a bola parada também é um forte deles, temos que estar preparados pra isso”.