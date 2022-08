Jovem Aprendiz Itaú 2022: Veja regras, salários, vagas e como se inscrever

O programa foi aprovado pelo Governo Federal e desde o ano 2000 vem sendo um sucesso.

Empresas de vários setores contratam funcionários que ainda estão estudando, e para participar é muito simples.

Se você quer saber um pouco mais sobre como participar do Jovem Aprendiz Itaú 2022 nós podemos te ajudar! Confira todos os sobre inscrições, vagas, salários e regras!

Programa Jovem Aprendiz Itaú

Criado e pensado para contemplar jovens estudantes de baixa renda, o programa Jovem Aprendiz é uma iniciação do Governo Federal em parceria com diversas empresas e multinacionais no Brasil.

Agora, o Jovem Aprendiz Itaú 2022 está de portas abertas para receber os estudantes que desejam acelerar a entrada no mercado de trabalho. Quem pode ser Jovem Aprendiz Itaú? O programa é bem acessível e muito simples de participar, contudo, é necessário atender aos requisitos exigidos pela empresa. No processo de inscrição, você deve ter todos os documentos importantes em mãos, isso vai facilitar na hora de concluir. Se você tem interesse em participar, confira abaixo as regras necessárias e veja se você se enquadra nelas: – Idade entre 16 e 22 anos, sendo preferencialmente acima de 18 anos para agências (não existe limite de idade para pessoas com deficiência);

– Ensino médio em curso ou concluído (sendo diferencial quem está cursando o Ensino Superior); – Iniciativa, capacidade de solução de problemas e ser prestativo pode ser um diferencial; – Prioridade para jovens em situação de vulnerabilidade social com baixa renda e da rede pública de ensino brasileiro. Pronto, se você está dentro desses requisitos, agora é só fazer a inscrição, continue aqui e saiba como. Benefícios para os estudantes Além da experiência de trabalho, o programa também oferece diversos benefícios para quem entra como Jovem Aprendiz Itaú 2022.

– Bolsa Auxílio estudantil; – Vale refeição; – Vale transporte; – Horários flexíveis de acordo com os estudos do aluno; – Seguro de vida. Como se inscrever para ser Jovem Aprendiz Itaú Atualmente, o processo seletivo é feito todo de maneira online e o banco disponibiliza uma plataforma específica para ele. Siga o passo a passo e esteja apto para participar: – Primeiro, acesse a plataforma 99JOBS onde as vagas da empresa são disponibilizadas; – Em seguida, faça o seu cadastro com o nome completo, data de nascimento e outros; – Finalize o cadastro e escolha participar do programa Jovem Aprendiz Itaú 2022. Pronto, agora você já cadastrou o seu currículo Jovem Aprendiz 2022 no banco de dados da empresa e assim que as vagas estiverem abertas pode ser chamado.

