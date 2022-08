Acesso do Democrata para elite do futebol mineiro foi destaque em Reunião na Câmara

Assunto do final de semana na cidade, o acesso do Democrata para o Módulo principal do campeonato mineiro, também repercutiu na Câmara Municipal. A maioria dos vereadores que usaram a tribuna, durante a Reunião Ordinária desta terça-feira (02) parabenizaram o Jacaré pela conquista. Gilson Liboreiro (SD), inclusive, protocolou pedido de Reunião Especial para celebrar os campeões do Módulo II.

Na pauta de votações, a exceção do Projeto de Lei Ordinária (PLO) 265/2022, todos as propostas foram aprovadas. O autor, Rodrigo Braga (PV), optou por retirar o PLO da pauta. A matéria objetiva instituir o “dia municipal da dança afro” na cidade de Sete Lagoas. Também passaram seis Moções, uma Indicação, 196 Requerimentos e 115 Pedidos de Providências.

Na sequência tem os destaques dos vereadores durante a comunicação pessoal.

Gilson Liboreiro (SD): Sobre os tremores que assustam a população agora o prefeito Duílio e o secretário Edmundo Diniz tomaram as providências devidas. Também sobre a questão da poluição das siderúrgicas tenho conversado com todos, proprietários e funcionários e teremos uma reunião no dia 8 da Comissão de Meio Ambiente. Agora falo do Democrata, parabenizar a todos os envolvidos nessa difícil missão que foi a volta para a elite. É mais que um time, é uma marca de Sete Lagoas e voltou para a elite depois de 14 anos. Tem uma importância enorme para o Democrata e para Sete Lagoas.

Caio Valace (Podemos): Manifestar minha alegria de presenciar e participar de uma vitória importante para Sete Lagoas que foi o retorno do Democrata para a elite do futebol mineiro. Muitas vezes as pessoas acham que o esporte é o fim, mas é um meio importante de socializar, de incluir pessoas e divulgar nossa cidade em cenário nacional. Daqui uns dias teremos o time na série D. Sete Lagoas merece e precisávamos disso para levantar a autoestima da cidade. Foi uma das maiores mobilizações que assistimos nos últimos tempos.

Roney do Aproximar (União Brasil): Parabenizar o Democrata, do presidente ao roupeiro, todos que fazem parte desse clube vitorioso que subiu. Parabenizar a todos, sem citar nomes, para não errar. Dizer para os moradores do bairro Alvorada que estou acompanhando as obras e peço a todos que virem algo que não esteja ficando bom que procurem meu gabinete porque vamos atrás da empresa porque tem que ficar bem feito.

Ismael Soares (PSD): Sabemos que as eleições estão chegando, temos tantos nomes bons na cidade e tenho certeza que todos os pré-candidatos, que se efetivarem, a cidade só tem a ganhar. Desejo que possamos fazer uma política limpa, com democracia, sem ódio, sem denegrir a imagem de ninguém. Todos estão no mesmo objetivo de fazer o melhor para a cidade. Vamos fazer uma política limpa, é o meu pedido.

Janderson Avelar (MDB): O material da ligação de energia para o padrão do campo do Ajax já se encontra comprado com dinheiro público. Tem vereador querendo pegar gancho com dinheiro público e falar que foi ele que comprou o padrão. Se isso acontecer a denúncia vai para o Ministério Público. Fiz várias fiscalizações e a cidade está em obras. Os munícipes estão satisfeitos e outros esperando chegar em seus bairros.

Junior Sousa (PSD): Na última semana ocorreu mais um tremor, estava no meu gabinete e a gente sentiu aqui muito forte. Foi feita uma comunicação pela prefeitura que seriam instalados sismógrafos na cidade. Queria ressaltar que estive em Brasília no sistema de sismologia que se colocou à disposição e se mobilizou com diversas reuniões. Fiquei surpreso com a divulgação que serão instalados sismógrafos, mas sem data, sem local e sem mais informações. Tratamos esse assunto com uma importância grande porque não sabemos verdadeiramente qual o problema.

Eraldo da Saúde (Patri): Gostaria de mandar um abraço para a comunidade de Riachinho, no norte de minas, por ter me recebido em uma festa de São Cristóvão. Fui muito bem recebido por todos lá. Parabenizar, em nome da Paulinho Guará, toda equipe do Democrata pelo acesso. Outro assunto, tive reclamações das funcionárias que foram demitidas do cargo ACS, foram chamadas poucas. Faltou sensibilidade.

Carol Canabrava (Avante): Estamos iniciando o Agosto Lilás e precisamos quebrar o silêncio porque esse é o primeiro passo para romper o ciclo de agressões com as mulheres. Pelo segundo ano fizemos Reunião Especial sobre o assunto e uma das prioridades do meu trabalho é essa. Não aguentamos mais dormir e acordar com famílias sendo destruídas pela violência doméstica. Pedir que o prefeito tenha sensibilidade em voltar com meus projetos sobre o assunto. Não dá mais para esperar.

Ivson Gomes (Cidadania): Protocolei dia 1 de agosto em cada gabinete, para todos os vereadores, um Requerimento para pedir a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a possibilidade de possível interferência política no SAAE. Um jornalista apresentou o código de uma ligação que seria de uma residência de um deputado que estaria sendo privilegiado. Solicitamos que o presidente do SAAE passasse informações sobre esse assunto, infelizmente não nos respondeu.

Heloísa Frois (Cidadania): Parabenizar o Democrata pela conquista maravilhosa. Parabenizar a diretoria que empunhou o desafio de levar o time para onde está chegando agora. A todos que acreditaram e creditaram no Democrata, meus parabéns, equipe, técnico e diretoria. Falar da minha alegria em ver o setelagoano na Arena, todos empurrando o Jacaré. Parabéns a todos. Solicitar ao setor que troca as lâmpadas que faça essa troca o mais rádio possível temos bairros no final da linha de transporte coletivo com lâmpadas queimadas.

Pr. Alcides (PP): Faço das palavras de todos as minhas palavras sobre o Democrata. Não podemos deixar de fora os que cuidam do patrimônio, da Arena, não podem ficar a parte. Outra coisa que observamos foi a questão da espiritualidade do time. Alguns atletas pertenceram a nossa comunidade e levavam isso para a concentração. Tinham momentos de louvores, sem dispensar o esforço. Queremos nas pessoas do Rafinha e do Carciano, cumprimentar e realçar essa conquista.

Ascom/Câmara Municipal