Comércio mineiro já está preparado para o Dia dos Pais

Celebrado no segundo domingo de agosto, o Dia dos Pais marca o início das datas comemorativas do segundo semestre do ano. Se unindo com as liquidações de itens de inverno, a data abre possibilidades para que os empresários do comércio aumentem suas vendas. Segundo o estudo “Expectativas de vendas — Dia dos Pais 2022”, realizado pela equipe de Estudos Econômicos da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG), 69,9% das empresas mineiras estão preparadas para a data e já receberam todas as encomendas. A pesquisa, realizada entre 14 e 21 de julho, contou com a participação de 401 organizações de diferentes setores de Minas Gerais.

O levantamento apurou ainda que, por ser uma data com grande apelo afetivo, o período gera um impacto positivo para 48,5% dos varejistas. Entre as empresas entrevistas, os segmentos que mais percebem um aumento em suas vendas são produtos alimentícios, bebidas e fumo (59,1%) e tecidos, vestuários e calçados (58,4%). “O segundo semestre é conhecido por ser mais favorável para as vendas devido a fatores, como pagamento do 13º salário e bônus de final de ano. Por isso, é fundamental entender o comportamento dos consumidores para preparar ações que serão atrativas e que desviarão de fatores negativos, como a crise econômica e a consequente deterioração da renda das famílias”, destaca o economista-chefe da Fecomércio MG, Guilherme Almeida.

Vale destacar que, mesmo que alguns consumidores já tenham se adiantado e feito suas encomendas, a maioria (87,3%) irá comprar na semana do Dia dos Pais. A principal forma de melhorar as vendas, de acordo com o estudo da Fecomércio MG, será a realização de promoções e liquidações (56,9%). No entanto, existem empresas que pretendem investir em propagandas (54,8%) e na diversidade do mix de produtos (31%).

Quanto as formas de pagamento, o parcelamento no cartão de crédito deve se sobressair na data comemorativa. O levantamento aponta que 27,9% dos empresários do comércio acreditam que essa será a principal escolha dos consumidores. A parcela única no cartão de crédito (19,8%) e o pagamento à vista (10,2%), também devem ser as formas mais escolhidas pelos clientes.

Confira, na íntegra, o relatório “Expectativas de vendas — Dia dos Pais 2022”

Assessoria de Imprensa/Fecomércio-MG