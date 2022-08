Ram e Silverado anunciam novas picapes de porte grande para o Brasil

A Ram, divisão de picapes da Stellantis, lançará na segunda quinzena de agosto seu quarto modelo no mercado brasileiro. Embalada pelo bom desempenho, que licenciou 2,7 mil unidades em 2021 e outros mil carros este ano, segundo a Fenabrave, a marca quer ganhar volume com uma opção mais “acessível”.

Por aqui, a marca irá oferecer a picape em uma configuração esportiva, com direito a motor Hemi V8 5.7 de 400 cv e 56 kgfm de torque. Nos EUA, a picape é oferecida com transmissão automática de oito marchas e tração 4×2. Ela figura no segmento de acesso, com opção de carroceria cabine simples. Por aqui ela virá com cabine dupla.

Com apelo esportivo, assim como a 1500 Rebel, a Classic terá ponteiras duplas de escapamento, pintura fosca, mas terá grade diferente da versão norte-americana, que ainda utiliza design em cruz.

Conteúdos

Do interior, o que se pode verificar é que a picape terá partida sem chave. Mas ela tem layout mais simples, com quadro de instrumentos analógicos. Nos EUA ela oferece duas opções de multimídia UConnect, semelhantes aos utilizados nas linhas anteriores de Compass e Renegade. Para a versão brasileira, provavelmente deverá vir a versão mais sofisticada.

Silverado

Junto com o anúncio da Ram, a General Motors também bateu o martelo sobre o retorno da Chevrolet Silverado. A picape grande foi vendida aqui no fim dos anos 1990, montada sobre o chassi da D-20, mas perdeu terreno para a S10 e as médias japonesas.

A picape acabou de ser atualizada nos Estados Unidos e chega aqui para atuar num segmento que a Ram domina sem dificuldades. “A Silverado vem aí para atender ao consumidor que busca uma picape premium de grande porte, com o mais alto nível tecnológico e uma performance espetacular”, aponta o presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro.

Nos EUA, a Silverado conta seis motores, a maioria a gasolina com configurações V6 e V8, além de uma opção turbodiesel de seis cilindros. Já a lista de transmissões variam de modelos com seis, oito ou 10 marchas.