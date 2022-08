Após vitória de virada do América, Mancini destaca ‘controle psicológico’ dos atletas

O segundo turno começou com vitória para o América. Nesse domingo (31), o time venceu o Avaí por 3 a 1, de virada, no Independência. O técnico Vagner Mancini atribuiu o bom resultado ao controle piscológico da equipe, que levou um gol logo no início do duelo, mas conseguiu reverter a situação e “matar” o confronto.