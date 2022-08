Quem é Wesley Gasolina? Cruzeiro negocia com lateral revelado pelo Flamengo e que está na Juventus

O próximo reforço do Cruzeiro será para a lateral-direita. Wesley Gasolina, atual atleta da Juventus, deverá confirmar acordo com a Raposa nos próximos dias. Aos 19 anos, o jogador tem passagens pelo futebol italiano, além de ter sido revelado pelo Flamengo.

Wesley encerrou seu contrato com o Rubro-Negro em 2019, com destino para o Hellas Verona, na Itália, onde não ficou muito tempo, pois recebeu proposta do clube atual, a Juventus.