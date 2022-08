Tragédia: Corpo de menina que desapareceu após sair para comprar pão tinha sinais de estrangulamento, diz PM

O corpo de Bárbara Vitória, de 10 anos, que estava desaparecida desde às 17h do domingo (31), foi encontrado atrás de um campo de futebol no bairro Pedra Branca, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, na manhã desta terça-feira (2). A menina apresentava sinais de estrangulamento.

De acordo com a Polícia Militar, a criança estava com a camisa do Atlético, a mesma que usava no dia em que desapareceu, e sem o short.

A polícia vai ainda investigar se a menina foi vítima de violência sexual. Somente após os trabalhos da perícia será possível precisar a causa da morte.

Desaparecimento