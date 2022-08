Bandidos levam cerca de R$50 mil de posto de gasolina em Sete Lagoas

Em contato com o vigia noturno de um posto de gasolina na região do bairro Montreal, ele relatou para os militares que após apagar todas as luzes do posto, estava próximo da área de ducha, quando foi surpreendido por dois indivíduos vestindo de preto e de máscaras sem saber mais características deles e que eles disseram ” perdeu, fica parado”.

O vigia foi levado para os fundos do posto, quando tentou reagir entrando em luta corporal com os indivíduos, momento em que foi golpeado na cabeça e veio cair no chão sofrendo um corte na cabeça, sendo amarrado e colocado dentro de seu veículo no banco de trás.

O vigia foi mantido dentro do carro, enquanto os outros reviravam o escritório e arrombavam o cofre, onde subtraíram os valores e foi orientado a esperar alguns minutos dentro do veículo, enquanto eles deixavam o local.

O vigia conseguiu abrir a porta do automóvel e mesmo algemado pegou o celular, que estava no porta luvas e ligou para o gerente que acionou a PM.

No local a guarnição constatou, que os autores quebraram a parede de um depósito nos fundos de onde acessaram o escritório e arrombaram um cofre onde estava armazenada a quantia aproximada de R$30 mil reais e ainda levaram aproximadamente mais R$ 20 mil reais, que estavam separados em pastas para pagamentos de despesas do posto, sendo 10 mil reais em cheques.

Os bandidos de levarem o aparelho de monitoramento do local que armazena as imagens do circuito de câmeras. A ação criminosa durou aproximadamente 3 horas. O vigia acredita, que os autores evadiram sentido bairro Montreal. Até o momento, ninguém foi preso.

Redação com PM