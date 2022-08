Circo dos Sonhos no mundo da fantasia, uma versão especial para Sete Lagoas

Completamente reformulado, o espetáculo traz à cena uma aventura fantástica num reino mágico cheio de ação e encantamento, em uma versão especialmente montada para Sete Lagoas. As apresentações acontecem no estacionamento do Shopping Sete Lagoas, com preços a partir de R$ 20,00.

Na retomada das atividades culturais, o Circo dos Sonhos chega à Sete Lagoas com um de seus mais aclamados espetáculos: Circo dos Sonhos no Mundo da Fantasia. Sim respeitável público, após quase dois anos de restrição, o circo retorna à cidade para divertir e emocionar todos os presentes, com toda segurança, seguindo as orientações e medidas recomendadas pela OMS para prevenção à Covid-19.

No picadeiro, palhaços, acróbatas, malabaristas e contorcionistas entram em cena para apresentar uma versão exclusiva, criada especialmente para Belo Horizonte. Ly, uma criança que não desgruda um só minuto do videogame, vê seu aparelho entrar em curto-circuito e sua tela dar lugar a um portal, que a leva à fronteira da realidade e da ilusão: o Mundo da Fantasia. Ly é recepcionada por vários palhaços, que como bobos da corte, apresentam a ela esse reino este reino mágico, repleto de ação e encantamento.

Toda a ação do espetáculo acontece em um castelo, onde um show de surpresas com personagens, figurinos e cenários que povoam os contos infantis são exibidos ao público. Reis, rainhas, príncipes, princesas, sapos, bruxas e fadas são representados por competentes e renomados artistas circenses, que surpreendem a todos com muita força, graça e destreza nas suas performances inéditas. “Esse é um espetáculo criado para toda a família com muito carinho. Um espetáculo lúdico que oferece aos adultos a oportunidade de voltarem a ser crianças. O programa ideal para a criançada!” – Afirma o ator Marcos Frota, Embaixador do Circo dos Sonhos.

Rosana Jardim, diretora do espetáculo, conta que o espetáculo tem como objetivo resgatar os aspectos lúdicos da garotada, que hoje não desgruda dos aparelhos eletrônicos. Em uma sociedade cada vez mais ligada ao universo virtual, onde as fronteiras não existem mais, as brincadeiras de criança deram lugar à diversão tecnológica dentro de casa, reproduzidas em telas de videogames, tablets e telefones de última geração. “Mesmo em meio a toda essa modernidade, o milenar mundo do circo sobrevive e continua fascinando famílias ao redor do planeta, então sim, há espaço para a fantasia!”, frisa Rosana Jardim. “O espetáculo mostra para crianças e adultos que apesar de todo o aparato tecnológico, a imaginação ainda é a melhor e mais barata forma de brincar… Não posso dar Spoiler, mas posso adiantar que o Circo dos Sonhos se reinventa a cada apresentação, e convida o público para embarcar num universo único, repleto de atrações inéditas e números aéreos de tirar o fôlego.”, completa a Diretora.

São mais de 150 (cento e cinquenta) pessoas envolvidas diretamente nessa superprodução, entre elas costureiras, designers, artistas plásticos, produtores, diretores, marceneiros, serralheiros, figurinistas, cenógrafos, bailarinos, coreógrafos, acrobatas, malabaristas, palhaços, trapezistas, contorcionistas, produtores, entre muitos outros profissionais que há mais de um ano trabalham na produção do espetáculo.

Sobre Marcos Frota

Marcos Frota tem 44 anos de carreira artística, dedicados ao teatro, ao cinema, à TV e ao circo. É ator exclusivo da Rede Globo de Televisão desde 1983, com mais de 30 papéis, com destaque para as novelas “Mulheres de Areia”, “O Clone” e “A Próxima Vítima”. Em 1986, o artista apaixonou-se pelo Universo Circense quando atuou na novela Cambalacho, onde viveu o trapezista Rick Romano. Sua paixão e luta por essa arte são tão evidentes que Marcos tornou-se Presidente Voluntário da Universidade Livre do Circo, um projeto social instalado na Quinta da Boa Vista -RJ, que promove atendimento psicossocial e aulas de circo para 350 jovens de comunidades.

Este projeto se realiza através da Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial da Cultura – Ministério do Turismo

Governo Federal

Pátria Amada Brasil

Patrocínio CEMIG

SERVIÇO:

O quê: “CIRCO DOS SONHOS NO MUNDO DA FANTASIA”.

Onde: Estacionamento do Shopping Sete Lagoas – Avenida Otávio Campelo Ribeiro nº 2801

Quando: Estreia 22/07

Apresentações de terça a sexta-feira, sempre às 20h

Sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e 20h

Quanto: Ingressos a partir de R$ 20,00 (*)

*Meia entrada para crianças de 02 a 12 anos, estudantes e pessoas com mais de 60 anos.

*No site da Trupe há promoções com preços menores para as sessões de terça, quarta e quinta-feira.

Os ingressos poderão ser adquiridos exclusivamente através do site www.circodossonhos.com

É RECOMENDADO O USO DE MÁSCARA.