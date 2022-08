Feconex divulga agenda de palestras e maior ação de capacitação e oportunidades dentro de um evento

Empreendedores, estudantes, interessados em turbinar o currículo e todos aqueles que buscam crescer profissionalmente terão uma oportunidade jamais vista em Sete Lagoas e região. A Feira da Conexão, Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (Feconex) vai reunir grandes especialistas em uma programação gratuita de palestras imperdíveis. Informações e o link para as inscrições estarão disponíveis a partir de 15 de agosto no site e mídias sociais da Feconex.

Serão três dias, quinta (18), sexta (19) e sábado (20) de uma verdadeira imersão nos mundos dos negócios e financeiros para que você esteja cada vez mais conectado e capacitado para explorar e abrir novas oportunidades. Para quem está entrando no mercado a Feconex vai trazer uma oportunidade única.

O banco de talentos e oportunidades vai diminuir as distâncias e colocar o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) lado a lado com estudantes de cursos técnicos. Esta será a maior ação de capacitação e oportunidade de crescimento profissional em um evento que Sete Lagoas já viu. Empresas e estudantes, juntos, aprimorando conhecimento e abrindo possibilidades para um mercado de trabalho cada vez mais aquecido e com mão de obra especializada.

O ciclo de palestras será aberto no auditório Sebrae, na quinta (18), às 14h30, com Ágatha Martins. A líder de design e CEO da Sintetizo já desenvolveu comunidades e projetos de empreendedorismo e inovação em mais de 20 cidades no Brasil e na África. Ágatha vai abordar o tema: “Crie comunidades de alto impacto e potencialize suas conexões”.

A palestra conheça e venda mais com o Magalu Marketplace abre os trabalhos do auditório Siccob Credpit, na sexta-feira (19). Quem fala sobre o tema é Anne Cilene Silva, que é formada em Publicidade e Propaganda e tem mais 20 anos de experiência no mundo comercial e uma década dedicada ao E-Commerce. Ao longo dos dias de feira serão mais de 20 palestras no total.

A Feconex acontece entre os dias 17 e 20 de agosto e, além de oferecer um rico ciclo de palestras, vai oportunizar um mundo novo de possibilidades para os mais de 90 ramos de atividades que vão ocupar os mais de 150 standes da feira. A estrutura de 5,9 mil m2, completamente cobertos, com piso carpetado e auditórios climatizados, já começa a ganhar forma no estacionamento da Arena do Jacaré.

por Marcelo Paiva