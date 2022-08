Homem é preso e menor apreendido em Cordisburgo por tráfico de drogas, pela PM

No domingo, 31, na rua Cel. Geraldino Rocha, conhecido como bico do litro, a PM deparou com um indivíduo em atitude suspeita momento em que ao proceder abordagem e busca pessoal foi localizado uma “bituca” e uma “bucha” de substância análoga a maconha.

Em diálogo com este cidadão o mesmo colaborou em apontar o indivíduo com o qual teria adquirido tal substância sendo então realizado diligências policiais, com o apoio de outras equipes, sendo localizado o autor do tráfico a apreensão de tablete de maconha, bucha, cigarros de substâncias análogas a maconha, 01 papelote de cocaína, embalagens para dolagem, balança de precisão,0 5 pássaros da silvestre, 05 gaiolas, além de R$459,00.

Um autor foi preso e um menor apreendido.

Redação com PM