Em ação rápida, PM prende três suspeito de assalto a residência em Sete Lagoas

Neste sábado, 30, durante patrulhamento pela Avenida Secretário Divino Padrão, em Sete Lagoas foi visualizado por um policial militar uma senhora pedindo socorro, no cruzamento da avenida Secretário Divino Padrão com rua Alvorada .

Em ato contínuo, também foi visualizado pelo militar o autor evadindo, que ao perceber a presença policial correu em direção a referida via, sendo percebido, que durante o trajeto havia dispensado um objeto em uma residência, tornando novamente a correr sentido avenida Secretário Divino Padrão.

Desta feita, foi realizado acompanhamento do autor, que tentou esconder-se atrás de uma caminhão, sendo então preso pela guarnição e consigo localizado duas munições calibre .38.

Ao retornar ao local onde havia sido visto dispensado algum objeto, foi localizado uma arma de fabricação artesanal, com calçamento para calibre .38.

Também, foi localizado nas ruas adjacentes uma máscara bala clava, juntamente com um celular recuperado.

Após isso, juntamente com as viaturas Tático Móvel e Comando Tático, já de posse do primeiro autor, foi realizado diligências sendo preso mais dois indivíduos que participaram do assalto a residência e identificado o quarto infrator, sendo também aprendido os materiais:- 01 motocicleta apreendida usada na prática do crime, uma arma de fogo apreendida, 02munições calibre 38,01 porçao grande de cocaína, 01 celular recuperado,03 celulares apreendidos,R$ 297,00 reais recuperados e uma toca ninja apreendida.

Ascom/PM