PM recupera veículo furtado e efetua prisões, durante operação; Menor é apreendido com drogas em Sete Lagoas

Durante operação na rodovia MG 238, observamos um veículo Ford/Verona que ao avistar a operação policial, efetuou uma conversão na rodovia com o fito de fugir da operação.

Foi feito acompanhamento sendo o veículo abordado. Durante abordagem foi constatado que o veículo possui queixa furto/roubo, sendo os ocupantes: com extensa ficha criminal, ligados ao tráfico, assaltos e homicídios, inclusive com a utilização do veículo agora recuperado.

Em pesquisa descobriu-se que um deles, de 29 anos, estava com mandado de prisão em aberto. Durante diligências foi preso ainda outro autor de 34 anos, na posse de uma arma de fogo cal 32, com dois cartuchos e uma bucha de maconha.

Resultado final da operação: 37 fiscalizados, 03 removidos,01 recuperado,02 conduzidos,01 bucha de maconha,02 cigarros de maconha,02 celulares e 16 reais.

Posse ilegal de Arma de fogo

01 Conduzido

01 Revólver cal. 32

2️⃣ Cartuchos cal. 32

MANDADO DE PRISÃO

01 conduzidos

Tráfico de drogas

Durante patrulhamento na quinta-feira, 28, com vistas a prevenção do crimes violentos, militares receberam informações de um tráfico no bairro Luxemburgo em Sete Lagoas onde, apos diligências com aplicação da semovente de detecção Anja, os militares lograram êxito em abordar e realizar a apreensão de um menor e dos materiais abaixo citados: 30 Pedras de crack, 03 Buchas de maconha e 01 celular apreendido.

Redação com PM