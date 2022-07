América perde para o São Paulo e terá que vencer por dois gols para garantir vaga

Aos 15 minutos, depois de um escanteio para o tricolor paulista, a bola sobrou para Luciano, que tentou uma bicicleta mas furou. O árbitro marcou impedimento. Aos 19, primeira finalização do América. Cruzamento da direita e Felipe Azevedo concluiu para fora.Três minutos depois, Everaldo cruzou com perigo e a zaga tirou.

Henrique Almeida dividiu com o goleiro do São Paulo, aos 40, mas já havia impedimento do atacante do América. O São Paulo só jogava pela direita e Luciano, sempre acionado, acertou mais uma cabeçada, mas Cavichioli segurou. O Coelho também tentou uma jogada aérea e Igor Maidana quase empatou no finalzinho do primeiro tempo. No intervalo, o técnico Vagner Mancini foi até o meio do campo reclamar com o juiz Wilton Pereira Sampaio.