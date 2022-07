Cruzeiro confirma permanência do goleiro Rafael Cabral

Nos últimos dias, Rafael Cabral chegou a ser procurado por clubes do futebol nacional e internacional, mas decidiu permanecer vestindo a camisa Celeste. “Desde a minha primeira entrevista, disse que vinha para tentar construir a minha história”, afirmou. “É só o começo de uma trajetória que espero que seja longa, vitoriosa e que a gente consiga alcançar nossos objetivos”.

Pedro Martins, Diretor de Futebol do Cruzeiro, destacou o desfecho positivo da negociação com o camisa 1. “Ficamos felizes com a renovação de contrato do Rafael Cabral, ela representa a permanência de um atleta que apostou na reconstrução do clube desde o seu início e que vem participando ativamente deste processo, dentro e fora do campo. Acreditamos que o projeto se fortalece com a chegada e a permanência de lideranças que acreditam nos propósitos e valores que estão sendo disseminados diariamente neste novo momento do Cruzeiro.”

Hoje em Dia