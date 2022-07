Atlético negocia empréstimo do atacante Fábio Gomes para o Vasco

O atacante Fábio Gomes deixará o Atlético para compor a equipe do Vasco. Os empresários do jogador estão por conta da parte burocrática, e o anúncio deverá acontecer nos próximos dias. O vínculo será por empréstimo e terá validade até o fim da temporada.

Fábio Gomes está no Galo desde janeiro deste ano, quando chegou para ocupar a vaga de Diego Costa, que deixou o Galo antes do início da temporada. Porém, o atleta não conseguiu se estabelecer e ficou sem espaço na equipe. Com a camisa alvinegra ele disputou apenas 16 duelos e marcou três gols.

O contrato do atleta com o Atlético vai até 2025, mas se for do interesse do Vasco, o clube poderá comprá-lo ao fim do empréstimo.

Hoje em Dia