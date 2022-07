Parceria entre Prefeitura, Multitécnica e LEDS cria o Projeto Movimentar para crianças e adolescentes

A Prefeitura de Sete Lagoas fez o lançamento de um projeto esportivo de cunho educacional e social que é considerado um marco. O Movimentar é o primeiro concretizado pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte que chega captado por meio da Liga Eclética Desportiva de Sete Lagoas (LEDS), em parceria com a empresa Multitécnica. Crianças e adolescentes de 9 a 17 anos terão estrutura completa para praticar três modalidades.

Este é o primeiro passo para a democratização do acesso à prática esportiva e ao lazer motivado por leis de incentivo e coordenação da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura. O lançamento foi no gabinete do prefeito Duílio de Castro na manhã desta quinta-feira, 28, onde estiveram presentes o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Fabrício Fonseca, a presidente da LEDS, Leia Dias, representantes da Multitécnica, do vereador Gilson Liboeiro e ainda alunos já inscritos no projeto.

As inscrições podem ser feitas no Instagram do Projeto Movimentar ou pelo Whatsapp (31) 99652-5398. As aulas de handebol, voleibol e futsal serão ministradas no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino. A partir de agora, o acesso ao esporte e lazer para crianças de adolescentes está muito mais democrático. “Agradeço à Multitécnica por esta parceria e à Liga pelo trabalho de certificação do projeto. Por enquanto são três modalidades, mas vamos fazer muito mais para a formação dos nossos jovens e crianças. Uma oportunidade de ocupação, entretenimento e prática esportiva saudável”, comentou Duílio de Castro.

A Prefeitura trabalhou por muito tempo até esta conquista. A preparação de entidades, associações de bairros e demais instituições foi um importante passo para o sucesso. “Ano passado fizemos um seminário que foi importante para capacitar oito prefeituras sobre as leis de incentivo. Agora o sonho está se tornando realidade. Essa legislação já era utilizada em outras cidades e passa a fazer parte de Sete Lagoas”, comemora o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Fabrício Fonseca.

Com mais de sete décadas de tradição, a LEDS agradeceu aos parceiros e, com a experiência adquirida neste primeiro projeto, prevê muito mais para breve. “Um agradecimento especial à Prefeitura e à Multitécnica. A Liga ganha mais força e base para continuar trabalhando em prol de nossa cidade. Esse é primeiro de muitos projetos que vamos realizar na cidade”, disse Leia Dias, presidente da LEDS.

A empresa que fez o Projeto Movimentar virar realidade não esconde a satisfação em poder transformar a comunidade onde mantém sua operação. A Multitécnica ainda tem a expectativa de incentivar novos patrocinadores. “É com muito prazer que participamos e até motivamos mais empresas a investir em projetos com incentivos fiscais. Isso é importante para oferecer à nossa sociedade mais opções de acesso ao esporte e à cultura. Vamos continuar colaborando com iniciativas que possam melhorar a vida das pessoas”, declarou Ingrydy Teixeira Lima, Controller da Multitécnica.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom