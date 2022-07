Expressar conquista pela terceira vez consecutiva primeiro lugar em Joinville

Nesta quarta-feira, 27, o Expressar levou o primeiro lugar na competição Meia Ponta no maior Festival de Dança do mundo. Com a coreografia “Filhas da Mãe”, assinada pelo coreógrafo Alan Keller, o grupo setelagoano foi aplaudido de pé ao final da apresentação e recebeu nota máxima de todos os jurados da competição. Esse é o terceiro ano seguido que a escola traz o prêmio máximo para casa. “Esse é o resultado de muito trabalho e entrega dos nossos bailarinos, pais e equipe. Buscamos sempre inovar em cima do palco, sempre nos movendo pelo amor à arte e a busca pela excelência”, conta Jane Paulino, diretora do Expressar e responsável pelo grupo.

Essa não foi a única premiação que o grupo vai trazer para casa. O Expressar se apresentou no palco principal do Festival com a coreografia “E ele sempre falou de arte”, assinada por Halina Paulino, Jane Paulino e Manuela Paulina e levou o segundo lugar na mostra competitiva. A dança já havia sido premiada em outros festivais como no Festival Arte Minas.

Para participar do Festival de Joinville, as escolas passam por uma seletiva. O grupo infantil já tinha a vaga garantida por ter levado o primeiro lugar no ano anterior. Mas o juvenil foi selecionado dentre milhares de grupos que enviaram vídeos para a seleção. “Percebo uma maturidade das bailarinas do Expressar quanto aos concursos. Elas sabem que para obter bons resultados é preciso uma rotina de ensaios e entrega. Esse clima de competição motiva toda a equipe, pais e alunos a darem o seu melhor sempre.”, comentou Keller. Além dos dois números, o Expressar também levou a bailarina Brenda Prestes que apresentou o solo “Gira o sol”, coreografado por Halina Paulino no palco aberto em três dias da mostra.

O grupo volta a se apresentar no dia 30 de julho na tarde dos campeões e depois retorna para a cidade.

Outras Premiações

Além do Festival de Dança de Joinville, o Expressar já havia viajado pelo Brasil com algumas dessas coreografias. Em maio, a escola participou do concurso Arte de Minas no Teatro Sesi Minas em Belo Horizonte e todas as coreografias apresentadas pela escola foram premiadas. Os três solos apresentados foram destaque e a coreografia E ele sempre falou…de arte foi escolhida pelos jurados como a melhor coreografia do evento. No mês de julho, conquistamos o terceiro lugar na categoria Solo de Dança Contemporânea Juvenil com a dança “Que isso bicho?” interpretada por Mariana Gonçalves no concurso Passo de Arte – Grand Prix em Indaiatuba/SP, considerado um dos maiores eventos de dança do país. “Por onde a gente passa, somos o Expressar de Sete Lagoas e é gratificante ver nossas bailarinas representarem nossa cidade com tanta maestria. Estamos muito felizes com todos os resultados”, conta Halina Paulina, coreógrafa e professora da escola.

por Buna Aguiar