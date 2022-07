Novo reforço, Chay diz que está pronto para estrear pela Raposa

O atacante Chay, novo reforço do Cruzeiro, disse que já está à disposição do técnico Paulo Pezzolano para jogar, e só depende do contrato dele ser regularizado no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. O próximo compromisso do Cruzeiro é contra o Brusque, no sábado, às 11h, no interior de Santa Catarina.

Chay afirma que não terá dificuldades para se adaptar ao estilo de jogo do líder do campeonato. “Pelo que eu vi na forma de treino, ele (Pezzolano) gosta de um time com pressão alta, bastante intensidade, meio-campo jogando próximo, atacando, entrando na área. Particularmente combina muito com meu jogo, eu gosto de entrar na área, gosto da proximidade entre o quarteto no meio de campo. Acho que tenho muito a agregar aqui no Cruzeiro”.

Chay disse que ficou surpreso com o convite para jogar no time celeste. “Confesso, eu não estava esperando, confesso. Mas quando veio até mim, vi com excelentes olhos, conversei muito com meu representante. Ainda não conversei com o Ronaldo, espero ter, não sei nem como vou reagir ao ídolo do esporte. Estou aqui motivado, feliz. Uma camisa pesadíssima de uma história gigante do futebol brasileiro. Espero ajudar”.