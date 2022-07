Reestreia de Cuca no Atlético será contra Internacional, e retrospecto do técnico é favorável

A volta do técnico Cuca ao Atlético será marcada por um duelo desafiador contra o Internacional, neste domingo (31), às 16h, no Beira-Rio. Fora de casa, o time buscará a vitória para seguir brigando por mais um título brasileiro e fazer jus ao retorno do treinador mais vencedor do Galo. A boa notícia para os torcedores e para o clube é que, no retrospecto, à frente do Alvinegro, o técnico apresenta números positivos contra o Colorado.