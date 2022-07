Minas descarta sexto caso suspeito de raiva humana investigado

A suspeita que foi descartada pela SES-MG é de um adolescente de 17 anos, morador da zona rural de Teófilo Otoni, na região do Vale do Mucuri, que estava internado desde junho deste ano depois de apresentar sintomatologia neurológica. O garoto não possuía histórico de exposição a animal suspeito. Os resultados dos testes laboratoriais foram finalizados na última segunda-feira (25), e o resultado foi negativo.

No momento, Minas não possui nenhum caso de raiva humana em investigação. No entanto, a doença ainda gera preocupação no Estado. Na última terça (26), a prefeitura de Muzambinho, no Sul de Minas, emitiu um comunicado à população, alertando para um possível surto de raiva animal.