Gerdau abre vagas para aprendiz em Sete Lagoas

Podem participar jovens com idades entre 18 e 22 anos. Inscrições são online e estão abertas até 01 de agosto.

A Gerdau, a maior empresa brasileira produtora de aço, está com dez vagas abertas para o curso profissionalizante de Aprendiz de Controle de Qualidade em Sete Lagoas e região. As inscrições devem ser feitas até o dia 1º de agosto no site JOBS.

A grade curricular do programa será desenvolvida ao longo de um ano e meio. As aulas terão início em 19 de setembro. O conteúdo será dividido em teoria, ministrada no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), e prática, conduzida na unidade da Gerdau em Sete Lagoas. Os últimos seis meses serão exclusivamente de conhecimentos práticos na empresa.

A Gerdau oferece bolsa-auxílio, plano de saúde, vale transporte, além da alimentação, fornecida pelo restaurante da usina da companhia.

De acordo com Karine Campos, gerente de Pessoas da Gerdau em Sete Lagoas, o processo de aprendizagem qualifica os jovens e aumenta a empregabilidade na região. “Investimos na capacitação destes jovens para transformar as carreiras profissionais e torna-los protagonistas no mercado de trabalho. O desenvolvimento da trajetória profissional vai de encontro com a missão da Gerdau em capacitar pessoas e prepará-las para moldar o futuro”.



SERVIÇO:

Curso profissionalizante Aprendiz de Controle de Qualidade 2022 (Senai)

INSCRIÇÕES

Período de inscrições: 25/07/2022 a 01/08/2022

Inscrição: Portal de vagas Gerdau (LINK: https://jobs.gerdau.com/job-invite/41389/)

INFORMAÇÕES DO CURSO

Curso: Controle de Qualidade (SENAI)

Tempo de duração: 1 ano e meio

Número de vagas: 10

Método: Quatro meses de teoria no Senai, mais oito meses de teoria e prática alternadas entre o Senai e a usina da Gerdau em Sete Lagoas. Os últimos seis meses serão somente de prática na usina.

Início do curso: 12/09/2022

PRÉ REQUISITOS

Ter entre 18 e 22 anos

Ter ensino médio completo

Residir nas cidades de Sete Lagoas, Prudente de Morais e Matozinhos

Com 121 anos de história, a Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. No Brasil, também produz aços planos, além de minério de ferro para consumo próprio. Além disso, possui uma divisão de novos negócios, a Gerdau Next, com o objetivo de empreender em segmentos adjacentes ao aço. Com o propósito de empoderar pessoas que constroem o futuro, a companhia está presente em 9 países e conta com mais de 36 mil colaboradores diretos e indiretos em todas as suas operações. Maior recicladora da América Latina, a Gerdau tem na sucata uma importante matéria-prima: 73% do aço que produz é feito a partir desse material. Todo ano, 11 milhões de toneladas de sucata são transformadas em diversos produtos de aço. A companhia também é a maior produtora de carvão vegetal do mundo, com mais de 250 mil hectares de base florestal no estado de Minas Gerais. Como resultado de sua matriz produtiva sustentável, a Gerdau possui, atualmente, uma das menores médias de emissão de gases de efeito estufa (CO₂e), de 0,90 t de CO₂e por tonelada de aço, o que representa aproximadamente a metade da média global do setor, de 1,89 t de CO₂e por tonelada de aço (worldsteel). Em 2031, as emissões de carbono da Gerdau vão diminuir para 0,83 t de CO₂e por tonelada de aço. As ações da Gerdau estão listadas nas bolsas de valores de São Paulo (B3), Nova Iorque (NYSE) e Madri (Latibex).

