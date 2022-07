Boletim Covid: A partir de quinta (28), Sete Lagoas inicia vacinação em crianças de 4 anos

Imunizante indicado pelo Ministério da Saúde para crianças de 4 anos é o Coronavac

Sete Lagoas chega nessa quarta-feira, 27 de julho, a 40.960 casos de Covid-19 desde o início da pandemia com a confirmação de mais 82 contaminados: 45 mulheres e 37 homens. São 192 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas (78 a menos que ontem) e 19.242 que já tiveram esse acompanhamento concluído, 448 pessoas em isolamento domiciliar, 39.815 casos curados e 72.075 testes negativos.

Um óbito foi registrado terça-feira, 26, ocorrido no Hospital da Unimed de uma mulher de 91 anos. Sete Lagoas soma 691 óbitos por Covid até o momento.Há dois internados em UTI, no Hospital Municipal e Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG): um de Sete Lagoas e um de Capim Branco. São 11 em enfermaria: nove de Sete Lagoas e dois de Pompéu, sendo cinco no HNSG, dois na Unimed e quatro na UPA. Oito dos internados tiveram testes positivos e três aguardam exames.

4 anos de idade

A Secretaria Municipal de Saúde evoluiu na vacinação infantil contra a Covid-19 e começa, nesta quinta-feira, 28, a imunização em crianças de 4 anos de idade. Para esta idade a indicação é da vacina Coronavac e as doses são limitadas devido a baixa remessa enviada pelo Ministério da Saúde. De 08h às 16h, nos ESFs Alvorada, Barreiro, Eldorado, Fazenda Velha, Catarina, CDI I, Esperança e Itapuã II; UBS Orozimbo Macedo e N.S. das Graças; e CS Montreal, Progresso, Santa Luzia, Santo Antônio, São João e Várzea. De 08h às 18h30, nas UBS Cidade de Deus, Belo Vale e Luxemburgo. Documentos:Identidade com foto ou certidão de nascimento, cartão do SUS e CPF.

Vacinação contra a Covid

Estão disponíveis a 4ª dose de reforço (para quem tomou a 1ª dose de Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) em pessoas a partir de 40 anos e também da 3ª dose de reforço (para quem tomou a 1ª dose de Janssen) em pessoas a partir de 18 anos. Nas mesmas 19 salas de vacinação. Documentos: identidade com foto, comprovante de última dose, cartão SUS ou CPF. Todas as demais doses para pessoas a partir de 5 anos seguem sendo aplicadas também nesses locais.

Vacinação BCG

As doses de vacina BCG estão disponíveis em unidades de saúde específicas. O rodízio está sendo necessário devido à redução de remessas do imunizante, que previne a tuberculose, pelo Ministério da Saúde. O revezamento ficou definido assim: segunda-feira – CS Santo Antônio, terça-feira – CS São João, quarta-feira – CS Santa Luzia / UBS Belo Vale, quinta-feira – CS Várzea / UBS Cidade de Deus e sexta-feira – ESF CDI/ UBS Nossa Senhora das Graças. Horário de 9h às 15h.

Vacina Meningo C

Começou nesta terça-feira, 26, a vacinação de profissionais da Saúde a partir de 60 anos de idade com a Meningo C. Este imunizante ajuda a proteger contra o tipo C da doença meningocócica, que pode evoluir para meningite e outras doenças graves causadas pelas bactérias meningocócicas. As doses estão disponíveis nas mesmas unidades onde é realizada a vacinação Covid. Documentos: identidade com foto, CPF e comprovante que trabalha na saúde. A redução de idade será anunciada assim que novas remesas do imunizante forem entregues.