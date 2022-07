Primeira Instância: STJD pune América com perda de um mando de campo e multa de R$ 15 mil

O América foi denunciado no Art. 213, III do CBJD, e a decisão foi tomada em primeira instância, por isso, o clube irá recorrer. Até o julgamento na segunda instância, o clube seguirá com o planejamento e cronograma de realização dos jogos, com torcida, e no Independência. O próximo duelo será contra o Avaí, neste domingo (31), às 18h, no Horto.

Em nota, o clube reforçou a importância de “saber se comportar nos jogos” para que o Coelho não seja prejudicado. A agremiação também afirmou que o autor do ato não foi identificado, e se caso fosse, uma ocorrência seria lavrada, livrando o clube da aplicação da punição.

