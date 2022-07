O Cruzeiro anunciou hoje a contratação do meio-campista Chay, que veio do Botafogo. O jogador foi campeão da Série B, no ano passado, com o clube carioca. É o quinto reforço do time celeste; antes chegaram o zagueiro Luís Felipe, o lateral e ponta Marquinhos Cipriano, o volante Pablo Siles, e o atacante Bruno Rodrigues.