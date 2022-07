Clube Náutico realizou dia 21, mais uma edição do “Chá da Tarde”

O Projeto Chá da Tarde edição de julho, aconteceu no último dia 21 e teve apresentação da palestrante Daniela Maria. Dona de um currículo invejável, a Master Trainer, Practitioner em PNL (Programação em Neurolinguística), Coach e Instrutora de Vendas, ministrou a palestra com o tema: – Inteligência Emocional, com o subtema: O Poder Limitador das Crenças.

Todos nós ao longo das nossas vidas vamos adquirindo crenças, algo que acreditamos e que muitas vezes nos impedem de superar e de obter resultados extraordinários. Essas crenças são designadas crenças limitadoras. As crenças são geradas pelas nossas vivências desde o momento em que nascemos, durante a nossa infância e parte da nossa juventude. Nós somos basicamente fruto do meio em que estamos inseridos. Somos um mosaico do que vivemos e nos ensinam. Somos reflexos da educação de nossos pais, professores, influência de amigos, familiares. Se nossas experiências foram negativas, se estivermos expostos a vivências que nos fizeram sentir desconforto, pode acontecer de adquirirmos crenças que nos limitarão no futuro.

A palestrante também destacou que podemos adquirir e criar Crenças Facilitadoras que nos ajudarão a alcançar nossos objetivos e nos impulsionar para o sucesso pessoal e profissional. Para tal, é necessário que aprendamos a pensar “fora da caixinha”, se auto motivar através de afirmações positivas, que nos possibilitarão ter novas experiências, através da mudança de crenças, criando em nós a capacidade de repensar o que foi dito, entendendo que como humanos, estamos propensos a mudar de opinião continuamente, desde que estejamos dispostos, ou seja, façamos uso da nossa Inteligência Emocional.

O evento contou também com a presença da Cantora, Atriz e Figura Humana Ímpar, Gláucia Coutinho, que em parceria com a palestrante Daniela Maria, elaboraram dinâmicas de grupo empolgantes que envolveram completamente o público presente.

O Projeto Chá da Tarde mais uma vez cumpriu seu papel de abordar questões humanas de forma leve, no entanto séria, promover bem-estar e oportunizar momentos de socialização e interação.

Nossos agradecimentos a todos os envolvidos – a palestrante Daniela Maria, a Cantora Gláucia Coutinho, aos sócios, funcionários e prestadores de serviços que contribuíram para o sucesso do evento.

Confira abaixo flashes do evento:

Da Redação com Ascom Clube Náutico de Sete Lagoas