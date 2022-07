Brasileirão: Treinador do Atlético projeta número de vitórias para possível título e torce contra Palmeiras

“Tem que ganhar, no mínimo, 15 partidas. São 45 pontos, junto com 32 que tem, 77… e ainda torcer para o Palmeiras não fazer 78. Tudo é número”, disse. Cuca, no entanto, riu das próprias contas e ressaltou que falar é mais fácil que fazer.

Para alcançar o número de vitórias nos 19 jogos restantes, o treinador do Atlético espera tirar o máximo de cada jogador. A seu favor, existe o conhecimento do grupo que, em sua maioria, foi comandado por ele ano passado. A abordagem, no entanto, será de ‘jogo a jogo’ e que o clube precisa de equilíbrio.