Pandemia: BH mantém obrigatoriedade do uso de máscaras contra Covid em ambientes fechados até 15 de agosto

O uso de máscaras em locais fechados continuará sendo obrigatório em Belo Horizonte até o dia 15 de agosto. A prorrogação da medida foi tomada após reunião entre o Grupo Técnico da Secretaria Municipal de Saúde e o prefeito Fuad Noman, e publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (27).

De acordo com a Prefeitura da capital, a obrigatoriedade será mantida considerando o surgimento da variante BA5 – altamente transmissível – no município, o retorno presencial das aulas a partir de 1º de agosto e a baixa cobertura vacinal do público infantil.

Conforme o Executivo municipal, a continuidade de utilização das máscaras deve ser mantida nos equipamentos e serviços de saúde da cidade, públicos ou não, e no transporte coletivo. Além de estações de embarque e desembarque de passageiros e situações específicas previstas em protocolo, como no self-service dos restaurantes.