Hospital é condenado a pagar indenização por danos morais de R$150mil em razão da morte de ex-empregada por Covid-19

A profissional trabalhava no hospital de propriedade da empregadora desde 1988 e faleceu em consequência da Covid-19 no ano de 2020. Segundo apurou a juíza Alessandra Junqueira Franco, titular da Vara do Trabalho de Alfenas-MG, a trabalhadora pertencia ao grupo de risco, por ter obesidade mórbida, diabetes, hipotiroidismo, anemia e hipertensão. Mas a empresa, mesmo sabendo das condições de saúde da empregada, não providenciou afastamento dela em momento crítico da pandemia. No caso, alegou que o contágio poderia ter ocorrido em qualquer outro local. No entanto, o representante da própria empregadora confessou que, naquela ocasião, 40 trabalhadores do hospital testaram positivo para Covid e apenas a auxiliar de enfermagem veio a falecer. A prova oral ainda demonstrou que, a trabalhadora estava inserida em ambiente hospitalar, em contato direto com os colegas de trabalho e os pacientes atendidos naquela unidade.

Na análise da juíza, houve possibilidade concreta de que a doença tenha sido adquirida no ambiente de trabalho, justamente pela exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho desenvolvido. Para a magistrada, as consequências danosas sob a óptica do relacionamento pessoal, familiar e social são óbvias, atingindo diretamente o íntimo da filha, cuja dor somente a pessoa envolvida sabe quantificar.

Secretaria de Comunicação Social -TRT 3ª Região