Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta quarta-feira (27/07)

GERENTE DE DEPOSITO DE GÁS

Controlar estoque, acompanhar carga e descarga, atendimento presencial e tele atendimento, encaminhamento de veículos para manutenção.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo – CNH AB

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Efetuar inspeções de rotina para observar estado de funcionamento dos equipamentos; executar manutenções preventivas e corretivas; manter controle registrando reparos feitos e peças trocadas.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade Ensino Fundamental Completo.

ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Montagem e desmontagem de componentes eletroeletrônicos, tais como: centrais de motores (Flex e diesel), Central de Comando de Transmissões, Centrais de veiculos4x4(RDM) Pré diagnose de centrais de um veículo através de diagnose. Leitura e Interpretação de normas e desenhos técnicos. Disponibilidade para trabalhar em Curvelo- Experiência: 6 meses na função-Escolaridade: Inglês básico- Técnico em automobilismo- elétrico de auto- CNH B

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Montagem e desmontagem de componentes mecânicos automotivos tais como: Motores (Flex e Diesel), Transmissões, Suspensão Freios, e Sistema de estacionamento elétrico, acabamentos externos e internos- Leitura e Interpretação de normas e desenhos técnicos. Disponibilidade para trabalhar em Curvelo-

Experiência: 6 meses na função- Escolaridade: Inglês básico- Técnico em automobilismo-mecânico de auto- CNH B

ESTOQUISTA

Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos. fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade Ensino fundamental incompleto

TORNEIRO MECÂNICO

Preparam, regulam e operam máquinas-ferramenta que usinam peças de metal e compósitos e controlam os parâmetros e a qualidade das peças usinadas, aplicando procedimentos de segurança às tarefas realizadas.

Experiência :6 meses na função – Escolaridade Ensino fundamental incompleto

LÍDER DE MONTAGEM

Responsável pela equipe de execução da obra, realizar a comunicação em nome da equipe com o cliente e com a engenharia, realizar apontamento e esquadrejamento de estruturas em usinas de solo.

Experiência:6 meses na função – Ensino Médio Completo

PEDREIRO DE ACABAMENTO

Acabamentos em geral, assentar pisos, rebocar paredes, realizar reformas.

Experiência: 6 meses na função – Ensino Fundamental Completo

SERVENTE

Auxiliar o Pedreiro na construção de casa de maquinas, realizar furação do solo para fixação de pilares metálicos.

Experiência: 6 meses na função – Ensino Fundamental Completo

PEDREIRO

Construção de abrigos para equipamentos, fundações para fixação de pórticos, cercas perimetrais, caixas de passagem subterrâneas para redes elétricas, confecção de bases para fixação de equipamentos em geral.

Experiência: 6 meses na função – Ensino Fundamental Completo

MONTADOR

Realizar montagem e desmontagem de estruturas moveis, painéis, maquinas e demais equipamentos, conforme projeto, normas e procedimentos técnicos

Experiência: 6 meses na função – Ensino Fundamental Completo

TRABALHADOR RURAL

Disponibilidade para morar no local, residir na fazenda em Pedro Leopoldo – alimentar o gado e manutenção do pasto.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Fundamental Incompleto

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

Receber o turno, assimilando e questionando a operação das atividades realizadas, assim como dar continuidade nas que ficarem pendentes-disponibilidade para trabalhar em Itabira- Escala4x1.

Experiência: 6 meses na carteira (em alto forno) – Escolaridade: Curso Técnico ou Superior em Metalurgia

LÍDER DE CARGA E DESCARGA

Realiza liderança da equipe de carregamento, checklist no tablet.

Experiência: 6 meses na carteira – Ensino Médio Completo- 6×1

ENLONADOR DE CAMINHÕES

Preparação do caminhão para carregamento realiza enlonamento e amarração de cargas.

Não exige experiência – Escolaridade Ensino Fundamental Completo-6×1

AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS (VAGA TEMPORÁRIA)

Executar serviços de manutenção, carpintaria, alvenaria, limpar recintos e acessórios.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio completo – Vaga temporária

CARTAZISTA/ SUPERMERCADO

Confecção de cartazes e etiquetas conforme os padrões de marketing e comunicação visual preestabelecidos.

Experiência 6 meses na função – Escolaridade: Ensino Médio Completo – Disponibilidade de horário

COZINHEIRO/SUPERMERCADO

Responsável pelo preparo das refeições, abastecimento de refeições no balcão.

Experiência 6 meses na função – Escolaridade: Ensino Médio Completo – Disponibilidade de horário

AUXILIAR DE COZINHA/SUPERMERCADO

Auxiliar pré-preparo de refeições, separação de grãos e saladas na cozinha, organização do balcão de refeições, pratos e talheres.

Experiência 6 meses na função – Escolaridade: Ensino Médio Completo – Disponibilidade de horário

AJUDANTE DE MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS/FOTOVOLTAICOS (VAGA TEMPORÁRIA)

Ajudar na montagem, desmontagem de instalações mecânicas a infraestrutura civil, caixas de passagem, mecânica dos módulos fotovoltaicos.

Experiência: Não exige – Disponibilidade para trabalhar em Jequitibá

AUXILIAR DE COZINHA PCD (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD)

Auxiliar no preparo de alimentos, acompanhar o serviço do self service do refeitório, realizar higienização de alimentos, do refeitório, preenchimento de documentos inerentes a função e controle de estoque.

Não exige experiência – Trabalhar meio período

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Auxiliar o dentista em suas atividades, seguir normas de biossegurança, cuidar da organização dos consultórios, auxiliar na gestão e esterilização dos materiais.

Escolaridade: Ensino Médio Completo – Necessário Curso ASB e Registro CRO ativo.

COSTUREIRA EM GERAL

Confecção de lingerie.

Experiência: 6 meses na carteira

AUXILIAR DE COSTURA

Auxiliar nos serviços gerais, auxiliar as costureiras na confecção de lingeries

Experiência: 6 meses na carteira

EMPREGADO DOMÉSTICO

Preparar refeições e cuidar de peças do vestuário conforme orientações recebidas.

Experiência: 6 meses na carteira – Ensino Médio Incompleto

OPERADOR DE CAIXA/SUPERMERCADO

Responsável por abrir e fechar o caixa, registrar vendas, receber e conferir numerários. Experiência: 6 meses na função – Ensino Médio Completo – Escala 6×1

REPOSITOR DE MERCADORIAS/SUPERMERCADO

Responsável pelo abastecimento de mercadorias na área de venda.

Experiência: 6 meses na função – Ensino Médio Completo – Escala 6×1

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS/SUPERMERCADO

Responsável por acompanhar a abertura e fechamento da loja, realizando ronda interna e externa em todos os setores na unidade inibindo ações de furto, desvio e avaria de mercadorias.

Experiência 6 meses na função – Ensino Médio Completo – Escala 6×1

VENDEDOR INTERNO

Acompanhar os clientes na negociação e fazer fechamento de vendas.

Experiência de 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo – Desejável CNH B

ATENDENTE DE BALCÃO DE FRIOS E LATICÍNIOS

Atendimento ao cliente, reposição e fatiar frios.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade: Ensino Médio Completo – Disponibilidade de horário.

ESTOQUISTA

Efetuar a conferencia de mercadorias (carga e descarga) junto a nota fiscal, fazer etiquetagem e embalagem dos produtos, emitir relatórios, armazenamento correto da mercadoria em almoxarifado e câmara fria.

Experiência: 3 meses na função – em almoxarifado, estoque e áreas afins – Disponibilidade de horário.

CARPINTEIRO DE FORMA

Instalar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças tais como janelas, portas, rodapés, divisórias, forro e guarnições, construir formas de madeira para concretagem.

Experiência de 6 meses na função- Ensino Médio Completo.

MECÂNICO DE MAQUINAS PESADAS

disponibilidade para morar em Papagaios- realizar manutenção em componentes, equipamentos, maquinas industriais e veículos.

Experiência: 06 meses na função – Ensino Médio Completo.

ASSISTENTE DE LOJA PCD (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD)

Atendimento ao cliente, organização de loja.

Não exige experiência – Ensino Médio Completo- Disponibilidade de horário para trabalhar no shopping 6×1

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

serviço braçal é necessário resistência física, auxiliar na execução das atividades da área de produção efetuando ensacamento e embalagem do produto, pesagem, paletização, descarregamento de matérias primas, registro das datas e lotes das embalagens, limpeza e a organização do local e equipamentos de trabalho.

ANALISTA CONTÁBIL

Analisar, conciliar, interpretar as informações contidas nos lançamentos do sistema contábil, realizando a integração entre os módulos Financeiro, Faturamento, Contábil, Fiscal e Estoques, afim de gerar informações confiáveis para os dirigentes, órgãos fiscalizadores e reguladores internos e externos.

Experiência: 6 meses na carteira – Curso Superior em Ciências Contábeis-Excel avançado

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO SERVIÇO BRAÇAL/ REQUER ESFORÇO FÍSICO

Atuar no encaixotamento de produtos; realizar as atividades de limpeza e organização dos setores; buscar ou solicitar para o supervisor ou assistente de produção materiais para abastecer a linha de produção.

Não exige experiência – Escolaridade Ensino Fundamental Completo – Disponibilidade de horário (turno)

AUXILIAR DE DESCARGA DE CARVÃO

realizar atividades operacionais de descarga de carvão, dentro das especificações técnicas, normas de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente.

Experiência: 06 meses na função – Ensino Fundamental Completo- Disponibilidade de horário (turno)

EMPREGADO DOMÉSTICO

Serviços de limpeza, preparo de refeição e lavagem de roupa.

Experiência: 06 meses na função.

FISCAL DE LOJA/SUPERMERCADO

Fazer rondas na loja, recolher produtos danificados, controlar fluxo de clientes, visualizar e operar sistema de vídeo.

Experiência: 06 meses na carteira.

ESTÁGIO EM LOGÍSTICA

Ajudar no Planejamento, movimentações, armazenagens. Operações dentro do ramo siderurgia, e elaboração de relatórios.

Escolaridade: Técnico em Logística em andamento (2º ao 7º período) ou superior cursando (2º ao 7º período).

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Acompanhar as atividades operacionais na empresa, orientando quanto aos aspectos de segurança do trabalho, dando ênfase em atividades preventivas, a fim de garantir a integridade física do trabalhador.

Experiência 06 meses na carteira – Curso Técnico Em Segurança Do Trabalho – escala 6X1.

AUXILIAR DE DESCARGA DE CARVÃO

Descarregar as cargas dos caminhões de carvão vegetal.

Não exige experiência

ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

Atuação nos processos de controle de ponto, dando suporte nos processos de elaboração da folha de pagamento, admissões, demissões, recolhimentos dos encargos sociais.

Experiência: 1 ano na carteira – Escolaridade: Superior completo ou cursando e Administração, Direito ou áreas afins.

EMPREGADO DOMÉSTICO

Fazer refeições, limpeza da casa.

Experiência 6 meses na função.

FARMACÊUTICO

Ações de controle de qualidade de produtos e serviços farmacêuticos, gerenciando o armazenamento

Superior Completo Em Farmácia – CRF Ativo Disponibilidade para Trabalhar em Paraopeba.

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

Necessário experiência em siderúrgica no rodeio- opera a botoeira de comando da roda para o lingotamento do ferro gusa, acompanha o desmoldamento mecânico de gusa nas lingoteiras.

Experiência 6 meses na carteira – Ensino Fundamental Completo

OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Tratamento e controlar materiais e produtos utilizados nas estações de tratamento de água. Trabalhar em conformidade com as normas e de procedimentos técnicos e de qualidade, higiene, saúde e preservação ambiental – Disponibilidade para Viagens

Experiência 6 meses na carteira – Ensino Médio Completo.

ESTAGIÁRIO/TRAINEE PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO

Desejável conhecimento em AUTOCAD, auxiliar na execução de tarefas administrativas, reuniões, atendimento ao cliente, prestar suporte com as demais atividades das áreas da empresa para que os projetos sejam entregues.

Escolaridade: Cursando Arquitetura ou design de Interiores- CNH B

AUXILIAR DE COZINHA

Auxiliar no preparo de alimentos, acompanhar o serviço do self service do refeitório, realizar a higienização de alimentos.

Experiência 6 meses na carteira – Ensino fundamental completo

COZINHEIRO

Organizam e supervisionam serviços de cozinha em hotéis, restaurantes, hospitais, residências e outros locais de refeições, planejando cardápios e elaborando o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos. Escala 6×1

Experiência 6 meses na carteira – Ensino Fundamental Completo

AUXILIAR DE ESTOQUE

Auxiliar no recebimento, conferência, e controle do estoque dos produtos. Auxiliar o estoquista nos balanços, inventários, e na armazenagem correta das mercadorias. Raciocínio matemático e Conhecimento em Informática.

Experiência 6 meses na carteira – Ensino Médio Completo

SERVENTE DE OBRAS

Preparam canteiros de obras, e preparam massa de concreto e outros materiais.

Experiência 6 meses na função. Ensino Fundamental Incompleto.

EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA

Fazer refeições, limpeza da casa. (2 crianças – 7 anos e uma de 11 meses). Necessário residir próximo ao bairro Centro.

Experiência 6 meses na carteira.

OPERADOR DE PRODUÇÃO (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD)

Necessário conhecimento informática organizar materiais, conferir estoque, fazer cadastro de fornecedores – Vaga exclusiva PCD

SERVENTE DE OBRAS

Serviços gerais de servente de obra.

Experiência: 6 meses na função

SOLDADOR

Soldar conjunto de peças utilizando solda MIG/MAG inspecionar a inspeção de avarias.

Experiência: 06 meses na carteira e disponibilidade para trabalhar em turnos.

OPERADOR DE CAIXA (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD)

Realizar arrecadação de numerários e atendimento aos usuários, realizar fluxo de caixa será um diferencial.

Experiência: 03 meses na carteira e escala 12×36. – Exclusiva para PCD

MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO

Curso de transporte de passageiros – CNH:D – Fundamental Completo – Transporte de funcionários para empresas.

Experiência: 03 meses na carteira e disponibilidade de horário.

TÉCNICO EM MECÂNICA DE PRECISÃO

Realizar Inspeções em veículos modificados, transformados, fabricados artesanalmente, recuperados de sinistro e que transportam produtos perigosos, atendendo as demandas de inspeção nos contratos externos e dentro da unidade.

Curso Técnico em Mecânica- CNH-B

OPERADOR DE TRATOR PNEU

Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de maquinas pesadas e as operam. Removem solo e material orgânico “bota fora”, drenam solos e executam construção de aterros. Realizam acabamento em ´pavimentos e cravam estacas.

Experiência: 06 meses na carteira. CNH-B- Disponibilidade para viagens.

OPERADOR DE MÁQUINA ROLO COMPACTADOR

Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de maquinas pesadas e as operam.

Experiência: 06 meses na carteira. CNH-B – Disponibilidade para viagens.

ATENDENTE DE FRIOS

Atender clientes, embalar, pesar, fracionar, fatiar, cortar, resinar produtos de fabricação própria e industrializados, selecionar e organizar produtos no balcão; fazer conferencia de etiquetas de preços, limpar local de trabalho.

Experiência: 06 meses na carteira. Escala 6×1

EMBALADOR DE SUPERMERCADO

Embalar e transportar mercadorias até o veículo dos clientes. Realizar limpeza do local de trabalho.

Experiência: 06 meses na carteira- Escala 6×1

ENCARREGADO SETOR/ SUPERMERCADO

Manter organização dos produtos armazenados, receber mercadorias, fazer escala de trabalho, orientar equipe de trabalho. verificar produção, separar matéria prima para produção, controlar estoque, fazer lançamentos da produção no sistema e conferir validade.

Experiência: 06 meses na carteira- Escala 6×1.

ATENDENTE DE SETOR

Reposição, limpeza a limpeza do local, levantamento do estoque. Transportar, receber e armazenar mercadorias.

Experiência: 06 meses na carteira. Escala 6×1.

PADEIRO

Fazer massas de pão, modelar, assar produtos da padaria (pães, salgados, biscoitos, bolos, etc.) fazer limpeza do setor e maquinários, repor produtos destinados a fabricação na padaria, abastecer forno.

Experiência: 06 meses na carteira- Escala 6×1

OPERADOR DE CAIXA DE SUPERMERCADO

Operar caixa, registrando produtos adquiridos pelo cliente, atendimento ao cliente, efetuar cobrança, auxiliar no empacotamento, reposição e devolução de mercadorias, bem como limpeza do setor.

Experiência: 06 meses na carteira- Escala 6×1.

AUXILIAR DE COZINHA

Auxiliar no preparo de alimentos. Higienização de alimentos, verduras, folhas, local de trabalho, utensílios e cozinha.

Experiência: 06 meses na carteira- Ensino Fundamental completo. Escala 12×36

CAMAREIRA/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Limpeza de apartamentos.

Experiência: 06 meses na carteira- Ensino Fundamental completo. Escala 12×36

CONSULTOR VENDAS/COMERCIAL

Realizar atividades voltadas para a área comercial do segmento de saúde realizando o suporte a gerente comercial, entrar em contato com convênios. Realizar a venda ativa de cartão do desconto, realizar visita a empresas para apresentação do cartão desconto.

Experiência: 06 meses na carteira com vendas – Superior em andamento/completo

ANALISTA DE RH

Atuar em todo o processo de Recrutamento e Seleção. Aplicar e corrigir testes psicológicos utilizados no processo de seleção. Acompanhar o preenchimento das fichas para cadastro, encaminhamento para entrevistas e orientações aos candidatos. Atuar no treinamento de integração. Realizar as entrevistas de desligamento. Atualizar os indicadores referentes as vagas. Encaminhar documentos para admissões dos novos funcionários, dentre outras atividades inerentes ao cargo. Experiência na aplicação e correção dos testes psicológicos (TEACO, TEADI, TEALT, Palográfico, NEOPI-R, G-36, G-38, QUATI, AC, dentre outros). Experiência na elaboração de laudo psicológico

Experiência: 06 meses na carteira – Superior Completo Psicologia e CRP Ativo

AUDITOR/ANALISTA DE ESTOQUE

Realizar auditorias na área do almoxarifado, verificando a movimentação de materiais e realizando inventário preparar relatórios parciais e globais da auditoria realizada, assinalando as eventuais falhas encontradas e certificando a real situação do saldo patrimonial, econômico e financeiro da empresa. Realizar auditorias específicas para apurar possíveis irregularidades contábeis ou nos procedimentos internos da empresa. Realizar inventários de estoques, realizando o confronto com o físico com os registros contábeis. Necessário experiência com auditoria e contagem de estoque, análise do saldo contábil e conhecimento na área fiscal. Disponibilidade para realizar viagens.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo em Administração/GPI/Logística – CNH: B

ANALISTA DE PCP JR

Realizar o planejamento, controle e programação da indústria. Controlar a Matéria Prima e Insumos necessários para a produção. Planejar as necessidades de materiais. Emitir solicitações e efetuar o acompanhamento de processos através de follow-up. Conferir e liberar a ordem de produção. Gerenciar os indicadores de PCP e apresentar Relatórios.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo/andamento: Administração/Engenharia de Produção/logística/processos gerenciais.

DESENHISTA PROJETISTA

Executar e/ou participar do desenvolvimento de desenhos técnicos de alta complexidade para novas plantas e equipamentos, propondo alternativas e montando propostas para discussão na equipe de Engenharia de Projetos, conforme necessidade da Empresa e de acordo com a Norma Brasileira de Desenhos Técnicos.

Experiência: 06 meses na carteira – Necessário Curso técnico em Mecânica concluído. Desejável Curso Superior em andamento em Engenharia Mecânica ou áreas afins. Necessário conhecimento em desenho técnico, informática (pacote office) e Autocad.

ASSISTENTE TÉCNICO DE VENDAS

Auxiliar na realização de testes de matéria-prima para desenvolvimento de novos produtos. Auxiliar na Estação Experimental com as pulverizações foliares e via solo. Executar análise físico-química dos fertilizantes quando solicitado (testes de solubilidade, teste de peneira, pH, índice salino e condutividade elétrica). Montar campos demonstrativos na estação experimental quando necessário, acompanhando, registrando, avaliando e organizando as informações oriundas do trabalho. Atuar na prospecção e fidelização de clientes

Experiência: 06 meses na carteira- Curso Técnico agrícola, superior completo em agronomia, conhecimento em técnica de nutrientes, experiência com analise e testagem de cultura agrícola

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Manutenção corretiva e preventiva em maquinas industrias

Experiência: 06 meses na carteira – Curso técnico Mecânica ou Eletromecânica – Disponibilidade de horário.

MONTADOR

Executar atividades de montagem e manutenção de peças, componentes, equipamentos, estruturas metálicas, reformas, ampliações e instalações diversas de acordo com os procedimentos internos e de segurança definidos pela empresa.

Experiência: 06 meses na carteira – Conhecimento em desenho técnico, caldeiraria, oxicorte – Disponibilidade de horário

AUXILIAR DE LIMPEZA

Limpeza de banheiros, salas pátio, passeios (área externa), janelas, portas de blindex, corredores utilizando máquina específica; responsável pelo abastecimento de água mineral nos bebedouros; manutenção nos jardins (molhar, poda simples, repor terra); limpeza de bebedouros; manter a organização nos ambientes e outras tarefas relacionadas ao setor.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

TECELÃO

Atender paradas de fios de urdume, carretel de giro / ourela falsa e trama no tear, inspecionar urdume e tecido, efetuar trocas de tubetes vazios por bobinas cheias e realizar a sopração fina (pré-alimentadores, e toda inserção da trama). Zelar pelo bom desempenho do equipamento através do cumprimento dos procedimentos operacionais.

Experiência: 06 meses na carteira no segmento têxtil – Fundamental Completo – Disponibilidade de horário

REMETEDOR DE FIOS /ENGRUPADOR

Verificar o estoque de rolos na preparação, fazer leitura do termino de rolo do turno, preparar equipamento para emenda, efetuando o cruzamento dos fios no tear e retirando o rolo vazio. Efetuar limpeza dasestafetas, colocar o rolo engomado, preparar o cavalete para emenda, conferindo ourelas e retirando buchas do tempereiro, limpar laterais com ar comprimido e limpar os pés do tear, entre outras funções.

Experiência: 06 meses na carteira no segmento têxtil – Fundamental Completo – Disponibilidade de horário

MONITOR/INSTRUTOR TREINAMENTO OPERACIONAL TECELAGEM

Realizar treinamento operacional para novos colaboradores, alteração de documentos SGI, mudanças de função, retorno ao trabalho. Ministrar treinamento de integração novos colaboradores. Efetuar cursos de capacitação e dos programas de treinamento sugeridos aos supervisores. Assegurar o preenchimento dos cadernos de registros de treinamento em todas as modalidades de capacitação.

Experiência: 06 meses na carteira nas atividades relacionadas a função e Conhecimentos em Processos de Tecelagem – Ensino Médio Completo – Disponibilidade de horário

PROMOTOR DE VENDAS

Conhecimentos básicos em informática, venda de serviços, empréstimos consignados através de telemarketing.

Ensino Médio Completo ou com previsão de formatura até o final do ano.

CONSULTOR DE VENDAS

Vendas internas de consórcios, negociação com os clientes.

Não exige experiência – Ensino Médio Completo

CONSULTOR DE VENDAS/ANALISTA DE CRÉDITO

Prospecção de vendas, telemarketing ativo de vendas.

Experiência: 06 meses – Ensino Médio

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Atuar em supermercado: auxiliar nas atividades de manutenção predial em geral, pintura em paredes, manutenção em sanitários, troca de lâmpadas, reatores, sensores, elétrica e hidráulica. Curso NR – 10, noções de elétrica e eletrônica de voltagem, desejável curso profissionalizante na área de manutenção e conhecimento em sistemas de bombeamento de recalque e de sistemas hidrantes.

Experiência: 06 meses na função – Ensino Médio Completo – Disponibilidade de Horário

AUXILIAR/ASSISTENTE DE INFORMÁTICA

Atuar em supermercado: responsável pelo monitoramento do servidor e dos processos de informática da loja, visando o bom andamento da operação, preparando o ambiente de trabalho e garantindo o Funcionamento dos programas na abertura, durante o dia e fechamento da loja.

Experiência: 06 meses na carteira –Ensino Médio Completo (Auxiliar) Superior em Andamento/cursando (Assistente) – Disponibilidade de horário

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Atuar em supermercado, responsável por operar empilhadeira para transporte de paletts na loja e depósito, interpretando a simbologia das embalagens e o armazenamento, de acordo com o prazo de validade e tipo de mercadoria. Curso de Operador de Empilhadeira ATUAL

Experiência: 06 meses – Ensino Médio Completo – CNH: B – Disponibilidade de horário

ESTOQUISTA

Atuar em supermercado, responsável pela análise e controle do estoque, fazendo contagens e organizando, acompanhando, avaliando e procedendo com os ajustes do inventário de mercadorias.

Experiência: 06 meses – Ensino Médio Completo – Disponibilidade de horário

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

Atuar em supermercado, responsável por executar manutenção preventiva e corretiva em instalação predial, elétrica, hidráulica, civil, ar condicionado e refrigeração curso Técnico de Manutenção NR-10, eletricidade e manutenção Industrial, eletricista, instalador, comandos elétricos, mecânica de refrigeração, climatização e ar condicionado. Eletromecânica, eletroeletrônica, eletrotécnica e refrigerista. Desejável Conhecimento em elétrica de potência.

Experiência: 06 meses – Ensino Médio Completo – Disponibilidade de horário

