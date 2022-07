Capoeira e artes do Brasil em evidência no Festival de Inverno 2022 ICS Mestre Esquilo

Todos os anos acontece no Centro de Artes Brasileiras (CAB), o Festival da International Capoeira School – Mestre Esquilo. A edição de inverno será nos dias 29 e 30 de julho, contando com a presença de mestres, contramestres e alunos da ICS de todos os cantos do mundo. Em 2022 o festival teve uma primeira edição em janeiro, com nome “Festival de Verão”.

O Mestre Bruno Melo (Esquilo), capoeirista de cunho internacional se diz muito contente por poder proporcionar aos seus alunos e convidados, eventos repletos de muita arte e cultura brasileira: “Não me considero o melhor, mas tive a oportunidade de estar entre os melhores, e hoje, minha casa, minha escola pode receber o melhor que a capoeira tem a nos oferecer”, comenta Bruno Melo (Esquillo), orgulhoso de sua caminhada no mundo da capoeira.

No programa dessa edição, a International Capoeira School realizará no dia 29 de julho, a cerimônia de batizado, troca de graduação e formatura, no Centro de Artes Brasileiras (CAB). E no sábado dia 30, as aulas e a festa de confraternização será em um sítio, proximo à academia.

Já estão em Sete Lagoas convidados do Reino Unido, França e dos USA, além de pessoas de todo o Brasil, chegando a partir da quinta-feira, dia 28/07. São presenças confirmadas no Festival de Inverno da ICS Mestre Esquilo: Mestre Ferradura (RJ), Mestre Itapoã Beiramar (RJ), Mestre Edinho (França), Mestre Coelho (BH), Mestre Jair (João Pinheiro), Contramestre Pedro Campolina (BH), Contramestre Bruninho (Reino Unido), Contramestre Soin (BH), Contramestre Dim e muitos outros.

O evento não conta com nenhum apoio do poder público ou patrocínio, sendo assim, o festival será fechado e com vagas limitadas para melhor receber seus participantes.

Com informações de Ascom ICS Mestre Esquilo