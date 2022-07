Carro pega fogo em plena avenida no Nova Cidade nesta terça, em Sete Lagoas

Nesta terça-feira, 26, um veículo modelo Paraty, que vinha trafegando na Avenida Prefeito Alberto Moura, pegou fogo em Sete Lagoas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a condutora ao perceber que a fumaça que saia de seu veículo se intensificava, evadiu do veículo que posteriormente foi consumido pelas chamas.

Uma equipe da 5 ªCia Ind. BM esteve no local e utilizando o veículo de combate a incêndio extinguiu as chamas que se faziam. O que sobrou do veículo foi removido do local.

Redação com Corpo de Bombeiros