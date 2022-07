Campanha do Agasalho 2022 arrecadou mais de duas mil peças para população em vulnerabilidade

A Campanha do Agasalho 2022 “Doe Calor, Receba Amor”, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Sete Lagoas, recebeu mais de 2.000 peças em doações, o que beneficiou mais de 300 pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social.

Iniciada em maio, em função das baixas temperaturas típicas do início do inverno, a Campanha do Agasalho 2022 incentivou a população a doar roupas, cobertores, sapatos e roupas de cama. Em grande parte, as doações são destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social cadastradas nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou através do recebimento de denúncias, e enviadas também a abrigos e acolhimentos existentes na cidade. A campanha foi concluída no início de julho.

“Esta campanha é de extrema importância. Este ano contamos também com o apoio de diversas empresas públicas e privadas. A população ainda pode doar. Basta levar roupas e calçados à sede da Secretaria, na rua Quintino Bocaiuva, 618, Centro. Com o apoio da sociedade poderemos atender às cerca de 300 pessoas que vivem hoje em situação de rua em nossa cidade”, reforçou a secretária municipal de Assistência Social, Luciene Chaves.