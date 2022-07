Boletim: Semana epidemiológica mostra queda de 22% nos casos positivos da Covid em Sete Lagoas

Vacina BCG está sendo aplicada com rodízio de unidades de saúde

Nesta terça-feira, 26 de julho, Sete Lagoas chega a 40.878 casos de Covid-19 desde o início da pandemia com a confirmação de mais 79 contaminados: 43 mulheres e 36 homens. São 270 (74 a menos que ontem) pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 19.242 que já tiveram esse acompanhamento concluído, 463 pessoas em isolamento domiciliar, 39.718 casos curados e 71.908 testes negativos.

Nenhum óbito foi registrado e Sete Lagoas soma 690 óbitos por Covid até o momento. São quatro internados em UTI, três de Sete Lagoas e um de Capim Branco, um no Hospital Municipal, um na UPA, um no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) e outro no Hospital Unimed. São dez em enfermaria: oito de Sete Lagoas e dois Pompéu, sendo cinco no HNSG, três na Unimed, e dois na UPA. Nove dos internados tiveram testes positivos e cinco aguardam exames.

Semana epidemiológica

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a 29ª semana epidemiológica do ano apresentou 523 novas contaminações por Covid-19 em Sete Lagoas, uma redução de 21,2% em relação à semana anterior, que teve 664 casos. A taxa de incidência por 1.000 habitantes cai para 2,14 contaminados entre 17 e 23 de julho, e foi de 2,72 entre 10 e 16 de julho, de 3,30 entre 3 e 9 de julho, de 3,32 entre 26 de junho e 2 de julho, de 2,93, de 19 e 25 de junho, de 1,37 de 12 e 18/06 (semana 24). Em relação aos óbitos, em janeiro foram 19, fevereiro teve 32, março contabilizou dez e, abril, um óbito. Maio terminou sem mortes por Covid. Junho fechou com sete óbitos e em julho foram quatro registros de mortes.

Vacinação contra a Covid

Estão disponíveis a 4ª dose de reforço (para quem tomou a 1ª dose de Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) em pessoas a partir de 40 anos e também da 3ª dose de reforço (para quem tomou a 1ª dose de Janssen) em pessoas a partir de 18 anos. De 08h às 16h, nos ESFs Alvorada, Barreiro, Eldorado, Fazenda Velha, Catarina, CDI I, Esperança e Itapuã II; UBS Orozimbo Macedo e N.S. das Graças; e CS Montreal, Progresso, Santa Luzia, Santo Antônio, São João e Várzea. De 08h às 18h30, nas UBS Cidade de Deus, Belo Vale e Luxemburgo. Documentos: identidade com foto, comprovante de última dose, cartão SUS ou CPF. Todas as demais doses para pessoas a partir de 5 anos seguem sendo aplicadas nos mesmos locais.

Lembrando que a 1ª e a 2ª doses para crianças de 5 a 11 anos seguem disponíveis em todas as salas de vacinação, sem agendamento prévio. Documentos: certidão de nascimento ou identidade com foto, comprovante de última dose, cartão SUS ou CPF. É obrigatória a presença de um responsável. A Coronavac infantil (6 a 11 anos) é aplicada nos ESFs Alvorada, Barreiro, Eldorado, Fazenda Velha, Catarina, CDI I, Esperança e Itapuã; nas UBS Belo Vale, Cidade de Deus, Luxemburgo, Orozimbo Macedo e N.S. das Graças; e nos centros de saúde Montreal, Progresso, Santa Luzia, Santo Antônio, São João, Manoa e Várzea. Já a Pfizer infantil (5 anos) é aplicada nos ESFs CDI, ESF Catarina, ESF Esperança, UBS Nossa Senhora das Graças e UBS Belo Vale, limitada à 1ª dose em crianças de 5 anos ou 2ª dose em quem tomou a 1ª dose de Pfizer. É obrigatório o uso de máscara nas unidades de saúde.

Vacina Meningo C

Começou nesta terça-feira, 26, a vacinação de profissionais da Saúde a partir de 60 anos de idade com a Meningo C. Este imunizante ajuda a proteger contra o tipo C da doença meningocócica, que pode evoluir para meningite e outras doenças graves causadas pelas bactérias meningocócicas. As doses estão disponíveis nas mesmas unidades onde é realizada a vacinação Covid. Documentos: identidade com foto, CPF e comprovante que trabalha na saúde. A redução de idade será anunciada assim que novas remesas do imunizante forem entregues.

Vacinação BCG

As doses de vacina BCG estão disponíveis em unidades de saúde específicas. O rodízio está sendo necessário devido à redução de remessas do imunizante, que previne a tuberculose, pelo Ministério da Saúde. O revezamento ficou definido assim: segunda-feira – CS Santo Antônio, terça-feira – CS São João, quarta-feira – CS Santa Luzia / UBS Belo Vale, quinta-feira – CS Várzea / UBS Cidade de Deus e sexta-feira – ESF CDI/ UBS Nossa Senhora das Graças. Horário de 9h às 15h.