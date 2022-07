Grupo Família Coração de Sete Lagoas promove Outlet Jeans beneficente, em agosto

Será realizado nos dias 19 e 20 de agosto o Outlet Jeans beneficente. O evento será realizado na sexta de 09 às 18h e no sábado até às 15h, na rua Major Castanheira nº 194 no Centro de Sete Lagoas o Outlet Jeans beneficente, com a finalidade de arrecadar recursos para o Grupo Família Coração de Sete Lagoas-GAA.

Serão vendidas peças nos modelos femininos e masculinos até o número 56 das mais famosas marcas, novos e originais como: Zoomp, Calvin Klein, Lelis Blanc, Shoulder, Ricardo Almeida, Brooksfield, Doc Dog, Vide Bula, Gregory, entre outras.

Além de pagamento à vista poderá ser feito parcelamento facilitado em até 3x sem juros nos cartões crédito.

Luciana Oliveira, Coordenadora do Grupo Família Coração de Sete Lagoas tem grande expectativa para o evento. ” Esperamos que supere as nossas expectativas em termos de vendas, porque deste evento depende os nossos projetos que envolvem as crianças, os pretendentes e no pós adoção e para todos precisamos de recursos, para colocá-los em prática. Com isto, esperamos uma boa arrecadação para o nosso grupo e esperamos contar com o apoio da população no Outlet”, afirmou.