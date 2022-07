Série B: Em vinte jogos, Cruzeiro tem segunda melhor defesa e já soma 11 duelos sem sofrer gols na Série B

O sistema defensivo é composto, principalmente, pelo goleiro Rafael Cabral e o trio de zagueiros unidos por Pezzolano: Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock. Com esta “equipe”, o Cruzeiro ficou sem levar gols em onze duelos nesta Série B, o que representa mais do que 50% dos confrontos sem ter a meta vazada.

Para quem analisa somente os números do Cruzeiro, pode ter a impressão de que a defesa está entrosada há muito tempo. No entanto, assim como a maior parte do time, o sistema foi “implantado” no início do ano, em meio a críticas e desconfianças.

Rafael Cabral, contratado com a missão de substituir o goleiro Fábio, que deixou o clube no início deste ano, foi quem mais sentiu os efeitos da desconfiança. Porém, aos poucos e diante dos resultados, tem conquistado a Nação Azul. No último duelo, contra o Bahia, muitos creditaram a vitória por 1 a 0 a ele, que se destacou por várias boas defesas. Esta não foi a primeira vez que Rafael “salvou” o time, e Paulo Pezzolano já teceu elogios.

“É bom para a confiança do Rafael. Eu confio muito nele, sabíamos que seria um momento difícil para ele, substituir o Fábio não era fácil. Hoje já está vencido isso, para o bem dele e do time. Fico feliz, o importante é que siga bem e que siga melhorando junto com a equipe”, disse o treinador uruguaio.