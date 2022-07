Nova fase: Hulk completa 36 anos em baixa, mas espera novo fôlego com a chegada de Cuca ao Atlético

Hulk completou 36 anos nessa segunda-feira (25) após a derrota do Atlético para o Corinthians e amargando um pequeno jejum de gols, mas o maior do atacante nesta temporada. O camisa 7 do Galo não balança as redes adversárias há quatro jogos. O último gol de Hulk foi contra o Emelec, no início do mês, pela Libertadores.

De lá para cá, o atacante entrou em campo mais quatro vezes, sem fazer o que fez de melhor ano passado. Em 2021, Hulk foi o artilheiro do Atlético no ano, nas principais competições e ainda terminou como o principal goleador do futebol brasileiro na temporada, com 36 gols.

Neste ano, o jogador é o artilheiro atleticano, com 23 gols, média de 0,68 por jogo. Em outro momento da temporada, Hulk teve média de um gol por jogo. A má fase do atacante vem de algumas rodadas, e coincide com o baixo rendimento do time.