Vingança pode ter sido motivação de assassinato de homem no Ondina Vasconcelos

Uma vingança pode ter sido a causa de morte de Fellipe Silva de Souza (29 anos), no último sábado (23) no bairro Ondina Vasconcelos. Até o momento os autores do crime não foram encontrados.

Segundo o site MegaCidade, a ex-companheira de Fellipe relatou que ele fazia diversas ameaças logo após o fim do relacionamento. Em uma das ações, ele teria enforcado o cão de estimação da ex e pendurado no portão de sua casa, falando que “faria o mesmo com ela”.

Ainda de acordo com o site, a Polícia trabalha com o mote de que os familiares da moça estejam envolvidos no crime.

O crime

Fellipe Silva de Souza foi assassinado na Rua Américo Barbosa com dois disparos de arma de fogo pelas costas. Os suspeitos do crime ainda não foram encontrados; segundo os relatos, eles fugiram em uma motocicleta.

