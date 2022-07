Determinada indenização de R$100 mil para família de vigilante morto por Covid-19 após contaminação em agência bancária

A Justiça do Trabalho determinou o pagamento de indenização por danos morais de R$100 mil, além de uma pensão mensal por danos materiais, para a família do vigia de uma agência bancária, na cidade de Baependi, morto por Covid-19. O juiz da Vara do Trabalho de Caxambu, Agnaldo Amado Filho, reconheceu a natureza ocupacional da doença. O trabalhador foi internado quatro dias depois de testar positivo para a Covid-19, evoluiu rapidamente para óbito, mesmo sem apresentar comorbidade. Em defesa, a empresa alegou a culpa exclusiva do trabalhador falecido, “que teria adotado procedimento inseguro, dando causa à ocorrência do contágio, bem como culpa concorrente”. Mas, ao avaliar o caso, o juiz reconheceu que a narrativa apresentada pela empregadora foi desconstruída.

Para o julgador, não ficaram dúvidas de que foram descumpridas normas legais e regulamentares básicas de segurança e saúde no meio ambiente de trabalho, especialmente aquelas voltadas para a prevenção da Covid-19. Segundo o juiz, era da empregadora o ônus de demonstrar a efetiva adoção de todas as medidas necessárias para a eficaz redução do risco de contágio dos empregados, o que não ocorreu. O banco, como tomador de serviços, também foi condenado subsidiariamente. Além dos danos morais devidos ao filho e à companheira do trabalhador, foi determinado o pagamento de pensão mensal.

Secretaria de Comunicação Social/TRT 3ª Região