Finvest Real Estate organiza apresentação do projeto ‘Porto Central’ em Sete Lagoas

Iniciativa prevê a implementação de uma ferrovia que ligará Goiás à cidade de Presidente Kennedy, no Espírito Santo; Sete Lagoas – MG está no projeto como uma das cidades que será interligada ao Porto

A Finvest Real Estate (FRE), braço imobiliário do grupo financeiro Finvest, organizou e intermediou, no dia 20 de julho, na Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas (ACI) e na Prefeitura de Sete Lagoas, a apresentação do projeto do Porto Central.

O projeto está sendo concebido pela Macro Development e prevê a implementação de uma ferrovia que ligará Goiás à cidade de Presidente Kennedy, no Espírito Santo, onde será instalado o Porto Central. A primeira fase de implantação da ferrovia contempla a cidade de Sete Lagoas – MG, que será interligada ao Porto.

“Sete Lagoas é uma cidade que apresenta diversas vantagens, entre elas a facilitação e a flexibilização da instalação de indústrias e empresas. Com a ferrovia os benefícios do município serão ampliados, principalmente na questão de logística e agilidade para as empresas presentes na região. O município conta ainda com o Eco238, empreendimento que abriga uma das maiores áreas industriais disponíveis para desenvolvimento imediato em Minas Gerais”, destaca o responsável pelo desenvolvimento e gestão de ativos da Finvest em Minas Gerais, André Pompeu.

Na oportunidade, estiveram presentes o prefeito de Sete Lagoas, Duílio de Castro, o presidente da ACI, José Roberto Silva, a diretora executiva da ACI, Heloisa Froes, o diretor industrial da ACI, Cleiton Matiolo e o CEO da Macro Development, Fabrício Cardoso.

Sobre o Grupo

A Finvest, fundada em 2008, é uma empresa de investimentos com foco nos setores de saúde e serviços financeiros. Em 2021, a Finvest criou a Finvest Real Estate, empresa especializada em gestão e desenvolvimento de grandes projetos imobiliários, com foco em Minas Gerais.

Com www.interfacecomunicacao.com. br