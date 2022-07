Salão de sinuca do Clube Náutico é reaberto em grande estilo

Após passar por reformas, o espaço do salão de sinuca foi reaberto na noite da última sexta-feira, dia 15 de julho.

A reabertura do espaço teve início com o sorteio dos 64 atletas inscritos para formação das chaves que disputarão o Campeonato de Sinuca, modalidade par ou ímpar, que teve início a partir do dia 19 de julho.

O presidente fez agradecimento a todos aqueles que de forma direta ou indireta, contribuíram e contribuem para manter a prática da sinuca ativa no Clube, dando a este esporte a relevância que o mesmo possui.

Homenagear alguém é a melhor forma de reconhecer sua importância e ao mesmo tempo demonstrar gratidão. Com esse pensamento, a diretoria do clube homenageou os sócios: Andréia Carla de Moura, Jésus Carlos da Silva (Careca), José Francisco Lanza (Chico Lanza) e Renê Antônio da Silva, colocando seus nomes nas mesas de sinuca.

Os frequentadores do salão de sinuca ficaram encantados com as reformas e com a aquisição das duas novas mesas de sinuca, confirmando positivamente o quanto o lugar ficou ainda mais agradável e belo.

O evento contou também com as ilustres presenças dos ex presidentes, Geraldo Cândido de Moura (Pendão), cujo nome dá nome ao local e também do senhor Saulo Calazans.

A participação e empenho de todos tornou o evento um acontecimento agradável e alegre.

Confira abaixo fotos do evento: