Resultado do processo seletivo para três cursos superiores do Polo UAB de Sete Lagoas é divulgado

O polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), coordenado pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante de Sete Lagoas (Fumep), divulgou nesta segunda-feira, 25, o resultado do processo seletivo EAD 2022 para os cursos de Computação, Educação Física e Química. A pré-matrícula on-line será aberta na próxima quarta-feira, 27, e os interessados devem ficar atentos já que prazo será encerrado no domingo, 31.

Os cursos superiores gratuitos são de graduação à distância da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). A fase de pré-matrícula é obrigatória e poderá ser realizada no site www2.ufjf.br/copese/ processos-seletivos-ead-2022. Na mesma página também está disponível um link com orientações para o envio da documentação (de 8 a 11 de agosto), bem como o cronograma de matrículas e reclassificações. “Os classificados devem ficar atentos aos prazos determinados pela coordenação geral. Os cursos ofertados foram definidos por demanda identificada por meio de pesquisa e isso significa que as oportunidades chegam com ótima perspectiva”, ressalta Cláudio Caramelo, presidente da Fumep.

O polo UAB de Sete Lagoas tem convênio com as universidades federais de Juiz de Fora (UFJF), São João Del Rey (UFSJ), Ouro Preto (UFOP), Lavras (UFLA) e ainda a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Desta vez, a UFJF definiu a abertura de turmas para graduação em Computação (20 vagas), Educação Física (25 vagas) e Química (20 vagas). Mais informações: (31) 3772-6289 / 3773-0424.