Pagamento do INSS de julho inicia segunda-feira (25): veja calendário

Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber o pagamento de julho hoje, segunda-feira (25).

Todos os meses, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), realiza os pagamentos dos seus beneficiários de forma gradual. Os primeiros pagamentos acontecem no dia 25 de julho para os segurados que recebem um salário mínimo (R$ 1.212). A partir do quinto dia de pagamento, os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo e menos que o teto (R$ 7.087,22), têm o pagamento realizado na conta.

Você é aposentado ou pensionista do INSS e quer saber quando irá receber seu benefício previdenciário? Continue a leitura e confira o calendário de pagamentos!

Calendário de pagamento do INSS em Julho

Para saber a data correta que irá receber o pagamento, é preciso verificar o penúltimo dígito do seu PIS ou NIS, aquele que vem antes do hífen.

Ex: 999.999.999-9

O número em destaque corresponde ao final informado para a liberação do pagamento.

Para quem recebe salário mínimo

Confira os calendários para quem recebe um salário mínimo:

Para quem recebe mais que o salário mínimo

Confira os calendários para quem recebe mais de um salário mínimo:

Atenção: Para realizar a consulta ao calendário de pagamentos da previdência, não é necessário fazer uma consulta do benefício INSS pelo CPF, já que neste caso, é utilizado o número do PIS ou NIS.

Por onde eu recebo o pagamento?

O INSS realiza o pagamento sempre em uma conta bancária em nome do aposentado ou pensionista. Existe a conta que é exclusiva para recebimento do seguro, chamado de cartão magnético. Ele é recebido após a aprovação do benefício e, no cartão, você sempre verá a imagem e o nome da Previdência Social abaixo:

A outra forma de receber o benefício do INSS é através de uma conta bancária já existente, também no nome do segurado da previdência.

Como funciona o desconto do INSS na folha de pagamento?

O desconto do INSS na folha de pagamento é quando o beneficiário faz um empréstimo consignado e o valor da parcela é descontado mensalmente no benefício. Para verificar quais descontos estão sendo feitos do seu seguro, o ideal é entrar no site ou aplicativo Meu INSS e acessar o extrato de pagamentos.

Como consultar meus pagamentos do INSS

Para consultar seus pagamentos do INSS é bastante simples. Como dissemos no tópico anterior, basta acessar o site ou aplicativo Meu INSS e ir até a aba “Extrato de Pagamentos”. Este extrato é um documento disponibilizado gratuitamente pelo INSS, onde constam diversas informações sobre o pagamento do benefício, como os valores e data de depósito. Além disso, também constam no extrato de pagamentos, informações sobre o décimo terceiro salário do INSS e outros dados.

Pelo site

Confira o passo a passo para acessar o extrato de pagamentos pelo site Meu INSS:

Acesse o site Meu INSS;

Entre com seu CPF e senha cadastrada anteriormente;

Caso seja o primeiro acesso, você precisa criar uma senha;

Agora, clique na opção “Serviços”, no canto superior direito;

Selecione a opção “Extratos/certidões/declarações”;

Agora selecione “Extrato de pagamento de benefício”;

Clique no calendário e escolha o período que deseja retirar o extrato do pagamento do seu benefício;

Os extratos de pagamentos do período selecionado serão exibidos e na parte inferior da página, você poderá salvá-los, basta clicar em “Baixar PDF”.

Pelo APP no celular

Baixe o aplicativo no seu celular Android ou iOS;

Entre com seu CPF e senha;

No menu principal, clique nos três pontos ou barras no alto da tela;

Agora, selecione “Extrato de pagamento de benefício”;

Em seguida, vá em calendário e escolha o período da consulta;

A tela mostrará extrato de pagamentos do período escolhido;

Embaixo, clique na opção “Baixar PDF” para salvar o arquivo.

Já está ansioso aguardando o pagamento do seu benefício de julho? Não esqueça de conferir o calendário e a data correta que seu dinheiro estará disponível em sua conta!

Com informações de MeuTudo.com.br