Assaí chega a Belo Horizonte e abre mais de 290 vagas de emprego para sua 1ª loja na capital mineira

Em preparação para a abertura de sua 1ª loja na capital mineira, o Assaí Atacadista está com mais de 290 vagas de emprego abertas para contratação imediata. As oportunidades são para compor o time da nova unidade que está sendo convertida a partir do antigo hipermercado localizado em frente ao BH Shopping, bairro Belvedere, região Centro-Sul de Belo Horizonte. A loja deverá ser inaugurada nos próximos meses. Todas as posições de trabalho são efetivas, elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, com funções técnicas, operacionais e de lideranças. Entre elas, estão:

– Chefe de Seção;

– Fiscal de Prevenção de Perdas;

– Repositor de mercadorias;

– Operador de Caixa;

– Fiscal de Caixa;

– Auxiliar de Manutenção;

– Operador de Empilhadeira;

– Auxiliar de Cozinha;

– Açougueiro;

– Auxiliar de Açougue

Os(as) interessados(as) devem se cadastrar exclusivamente no site https:// expansaoassaibelvedere.gupy. io/ até o dia 31 de agosto. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo será realizado com etapas presenciais e online.

O Assaí está presente no Estado desde a inauguração da 1ª loja em Uberlândia, em 2017. E nos últimos seis meses, aumentou ainda mais sua presença em Minas Gerais. Em dezembro de 2021, inaugurou uma nova unidade em Sete Lagoas e, em junho deste ano, foi a vez da chegada da empresa a Betim. Até o fim de 2023, serão, no total, três novas lojas em BH.

A nova loja que será inaugurada em frente ao BH Shopping, a partir do processo de conversão do antigo hipermercado, gerará até 50% mais postos de trabalho em relação ao antigo estabelecimento. Ainda, todos(as) os(as) colaboradores(as) que trabalhavam no local e manifestaram interesse em trabalhar no Assaí terão prioridade no processo seletivo e poderão sinalizar a experiência profissional no estabelecimento anterior no link de inscrição. A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as) em todo o país.

Quando finalizada a obra, a nova loja oferecerá um local totalmente reformado e remodelado – sendo parte da geração mais moderna de unidades do Assaí, que contam com pé direito alto, iluminação sustentável, além de climatização e ambientação renovadas para um momento de compras confortável e acolhedor. Além disso, a população pode esperar um amplo estacionamento e uma variedade de produtos para atender desde os clientes finais até os(as) comerciantes e transformadores(as) da cidade.

Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí é uma empresa de atacarejo que atende pequenos(as) e médios comerciantes e consumidores(as) em geral que buscam economia tanto na compra de itens unitários, como em grande volume. Com crescimento de 15,8% em receita bruta em 2021, está presente nas cinco regiões do País com 220 lojas distribuídas em 23 estados (mais o Distrito Federal). É um dos maiores empregadores do segmento privado do país com mais de 60 mil colaboradores e, mensalmente, recebe 30 milhões de clientes em suas lojas. Em 2021 passou a ser listado na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), sendo a ação mais valorizada no mês de estreia das negociações, com alta de 402%. Além disso, é negociada também na bolsa de Nova York (NYSE). O Assaí está entre as 20 marcas mais valiosas do país em ranking anual promovido pela Interbrand e está na 17ª colocação entre os maiores faturamentos em receitas líquidas do país.

Link Comunicação Empresarial