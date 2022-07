Projeto Pocket Gallery Shopping Sete Lagoas

O Shopping Sete Lagoas lançou o projeto Pocket Gallery que tem como objetivo colaborar com a exposição de peças de artistas da cidade e região, bem como de aproximar o público ao universo das artes plásticas.

Utilizando a vitrine de lojas temporariamente sem uso, as peças podem ser apreciadas em montagem com formato de mini galeria de arte itinerante, visto que o local da exposição pode variar e até mesmo acontecer, simultaneamente, em lugares diferentes dentro do shopping.

O talentoso artista Dmtrius Cotta (convidado pela Casa Cor 2022, no Palácio das Mangabeiras em Belo Horizonte, que acontecerá no mês agosto) foi o responsável por estrear o projeto com peças incríveis e que podem ser vistas na primeira versão da Pocket Gallery, em frente à loja Belvitur.

“As obras expostas apresentam minha pesquisa estética transformando temas complexos em obras de arte. O eixo é sempre a vida e sua diversidade, “talvez futura”. Todas as peças são produzidas em Cerâmica e atendem ao público de Galerias de Arte e decoradores em geral”, descreve Dmtrius sobre o conceito e curadoria das peças expostas no projeto de Mini Galeria.

As peças podem ser vistas dentro do horário de funcionamento do Shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingo das 11h às 20h.

SHOPPING SETE LAGOAS E ARTE

Não é de hoje que o Shopping Sete Lagoas incentiva e viabiliza a aproximação do público com exposições de arte e cultura. Em janeiro deste ano, o empreendimento recebeu a exposição de trabalhos dos alunos do Instituto Pássaro azul, que fizeram releituras de peças de artistas famosos como Monet, Van Gogh, Da Vinci, entre outros. Em março, foi possível apreciar o trabalho do artista Eduardo Machado, que levou a exposição ‘Retratos da Cidade’ com seus quadros feitos com óleo sobre tela, retratando de uma forma única cada cantinho de Sete Lagoas. Desde a primeira quinzena de junho, o Instituto Alice Maciel montou a exposição ‘Coordenadas Abstratas’, com peças produzidas pelos alunos que, por meio da arte, se jogaram no mundo do abstracionismo lírico. A exposição ‘Coordenadas Abstratas’ permanece no Shopping Sete Lagoas até o último dia de Julho, com visitação guiada de terça a domingo, das 14h às 20h, em frente à loja Lealtex. A arte da fotografia também pode ser vista em um dos tapumes que foi envelopado com uma belíssima foto feita pelo profissional Hermano Marco, em frente à loja Renner.