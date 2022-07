Férias divertidas no Shopping Sete Lagoas

Com a criançada em férias, a busca por lazer e recreação aumenta consideravelmente. O Shopping Sete Lagoas é um dos principais destinos para a família, devido às inúmeras opções para todas as idades.

A programação gratuita de férias conta com piscina de bolinhas liberada no Mundo Show na próxima terça-feira (26/07), das 13h às 19h (confira as regras no local).

Os pequenos podem se divertir também com jogos eletrônicos, circuitos radicais, piscinas de bolinha, slimes e carrinhos e bichinhos de pelúcia elétricos para passear pelos corredores (consultar valores no local).

Para os adultos e toda a família, a diversão é garantida com os principais lançamentos no cinema, partidas de boliche e sessões do Circo dos Sonhos Marcos Frota, que estreia nessa sexta (22/07), às 20h; além das opções de gastronomia do local.

O Shopping Sete Lagoas funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, lojas das 14h às 20h e operações de alimentação das 11h às 22h.

Com Fabiana Canuto